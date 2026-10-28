Mairena (Sevilla) se suma al minuto de silencio y a los tres días de luto por el accidente ferroviario

Archivo - Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el miércoles, 28 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este miércoles, 28 de octubre, a las 20,00 horas, a la convocatoria de las federaciones de municipios y provincias de un minuto de silencio en los ayuntamientos de toda España en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, en la línea Madrid-Sevilla.

Además, el Consistorio ha apuntado que se adhiere a los tres días de luto oficial declarados por la Junta de Andalucía, desde las 14,00 horas de este miércoles hasta las 14,00 horas del sábado, 31 de octubre, según ha precisado el Consistorio en una nota. Durante este periodo, el Ayuntamiento ha suspendido todas las actividades públicas organizadas.

Por su parte, el alcalde, Antonio Conde, ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha señalado que "Mairena se suma al dolor por el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo". También ha trasladado su "cariño y solidaridad con las víctimas y seres queridos" y ha afirmado que su pensamiento "está con las personas afectadas y con los profesionales que trabajan en la emergencia".

En contexto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, a donde se ha dirigido esta mañana para recabar la información necesaria para explicar el accidente ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y que ha causado, por el momento, la muerte de al menos 64 personas.