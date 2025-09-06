Mala Rodríguez, Zahara, Pedro Capó, Lali y Leire Martínez encabezan la tercera temporada de la sala Pandora de Sevilla

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala Pandora Sevilla inaugura su tercera temporada con un cartel compuesto por grandes figuras de la música nacional e internacional. Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo verano, el espacio ofrecerá una variada programación de conciertos que abarcan todos los géneros, con artistas como Mala Rodríguez, Zahara, Pedro Capó, Lali o Leire Martínez, entre muchos otros.

Entre los nombres ya confirmados se encuentra Mala Rodríguez, icono del rap en español y ganadora de dos premios Grammy Latinos, que actuará el 8 de noviembre dentro del ciclo de conciertos Insólito. También estará presente Pedro Capó, estrella puertorriqueña del pop latino, que subirá al escenario de Pandora el próximo 27 de septiembre.

A estos artistas se sumará la cantautora Zahara que presentará su último álbum, 'Lento ternura', el 23 de enero de 2026, así como la actriz y cantante argentina Lali que ofrecerá un espectáculo el 4 de octubre en este mismo espacio sevillano.

Sobre estas tablas también actuará Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh durante más de 17 años, quien actualmente afronta su nueva etapa como solista. Su presentación tendrá lugar el próximo 14 de abril, en el marco del festival Insólito.

Además, pasarán por la sala Pandora artistas como Xavier Rudd, Depresión Sonora, Saurom, Rojuu, Yung Beef, y una diversa selección de DJs, entre ellos Ben Sims, Luciid y el sevillano Wade. A lo largo de la temporada se irán anunciando muchos más nombres que completarán esta programación.

Algunos conciertos ya han sido anunciados y sus entradas están disponibles para su compra. Sin embargo, quedan muchos eventos por confirmar, que se irán desvelando a lo largo de la temporada. Para más información sobre la programación, puede consultar la página web oficial de la sala.