M.Andalucía recicla más de 177.600 toneladas de envases durante 2010

Actualizado 25/11/2011 15:32:43 CET

El 83% de los andaluces asegura separar los envases del contenedor amarillo y ocho de cada diez afirma hacer lo propio en el azul

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes, dedicado a la recuperación y reciclaje de los envases ligeros --plástico, latas y briks-- y envases de cartón y papel, ha conseguido reciclar en Andalucía durante el pasado año 2010 177.607 toneladas de envases, tanto ligeros como de cartón y papel.

El despliegue de las infraestructuras necesarias para organizar la recogida selectiva, selección y reciclado de los envases, así como la colaboración de los ciudadanos y de las empresas andaluzas que participan en Ecoembes, ha sido determinante para obtener este resultado, según ha informado a Europa Press la sociedad sin ánimo de lucro que se puso en marcha en 1996. Asimismo, indica que en la actualidad, la práctica totalidad de los ciudadanos de Andalucía pueden participar en la recogida selectiva de envases ligeros y envases de cartón y papel, gracias a los más de 52.000 contenedores amarillos y los más de 27.500 contenedores azules disponibles.

El principal objetivo de Ecoembes para el próximo año gira en torno a la mejora de la calidad de la recogida selectiva, tratando de reducir el número de errores cometidos por los ciudadanos cuando separan los envases en el hogar. En concreto, en Andalucía, la media de impropios, esto es, residuos que se depositan incorrectamente en los contenedores amarillos, se sitúa en el 23 por ciento, en línea con el porcentaje obtenido en el resto de España.

Los errores más habituales siguen siendo el depósito de ropa, papel y cartón, vidrio, restos orgánicos u objetos de plástico como juguetes o perchas en el contenedor amarillo donde únicamente deben ir envases de plástico, latas y briks. Estos envases, una vez recogidos, son transportados a una de las 20 plantas de selección que operan en Andalucía, donde se clasifican por materiales para, posteriormente, ser entregados a recicladores que los convertirán en nueva materia prima con la que fabricar diferentes productos, como prendas textiles, material de construcción, mobiliario urbano, y nuevos envases, entre otros.

Por otro lado, en 2009 el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes, recicló en Andalucía un total de 181.688 toneladas de envases ligeros, un 1,6 por ciento más que en 2008. En este sentido, ha explicado que el ligero descenso experimentado en 2010 está motivado por el descenso del consumo en el marco de la actual situación económica. "Al consumirse menos envases, esto se refleja también en las cifras de recuperación y reciclaje", ha indicado.

La aportación ciudadana en el contenedor amarillo en 2010 fue de 10,7 kilogramos de residuos por habitante y año, y de 13,9 kilos al contenedor azul. Mientras, en el año 2009, la aportación al contenedor amarillo fue de 10,3 kilos de residuos, un 6,8 por ciento más que en 2008; mientras que en el contenedor azul fue de 13,8 kilos habitante/año, un 6,3 por ciento más que en 2008.

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes, dedicado a la recuperación y reciclaje de los envases ligeros y envases de cartón y papel, ha conseguido reciclar 1.214.727 toneladas de envases en el año 2010, lo que se traduce en que el 66 por ciento de los envases ya se están reciclando en España. Este resultado ratifica la eficiencia del Sistema, que supera con creces los objetivos fijados por la Comisión Europea --el 55 por ciento--, en más de once puntos.

1.400 EMPRESAS ANDALUZAS

Estos datos consolidan el crecimiento del reciclaje de envases en nuestro país y ratifican el compromiso medioambiental de las 12.175 empresas adheridas a Ecoembes, de las que más de 1.400 son andaluzas. La decisiva contribución de las empresas envasadoras a la preservación del medio ambiente se concreta a través de sus aportaciones económicas al punto verde, símbolo que acredita que sus envases están cumpliendo con la legislación medioambiental, y que garantiza su posterior reciclaje una vez hayan sido depositados en los contenedores.

Desde mayo de 1998, fecha en la que se inició la recogida selectiva en España, y hasta finales de 2010, se han conseguido recuperar 13 millones de toneladas de envases, de las que se reciclaron 10 millones de toneladas que han significado un ahorro de 10,3 millones de toneladas equivalentes de Dióxido de Carbono, 12 millones de megavatios hora de energía --consumo anual en España de 900.000 habitantes-- y 282 millones de metros cúbicos de agua --consumo anual de cuatro millones de personas--.

Por otro lado, los datos del Informe Monitor 2010 de Ecoembes sobre separación y reciclaje de residuos revelan que el 83 por ciento de los andaluces asegura separar los envases correspondientes al contenedor amarillo para facilitar su posterior reciclado, y ocho de cada diez ciudadanos de Andalucía, también el 83 por ciento, afirma hacer lo propio en el contenedor azul.

LOS MAYORES DE 45 AÑOS MÁS CONCIENCIADOS

Los resultados difundidos por el estudio de Ecoembes señalan que los andaluces mayores de 45 años son los que muestran una mayor implicación en la tarea de separación en sus hogares. De esta manera, el 81,3 por ciento de los ciudadanos situados en esta franja de edad afirman separar los envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo, seguidos de los andaluces de entre 35 y 44 años, el 74,6 por ciento.

Por su parte, el 72,9 por ciento de los jóvenes menores de 34 años aseguran participar en la tarea de separación de envases en sus hogares. Entre las principales conclusiones del informe destaca el aumento de la concienciación de los andaluces en la recuperación y el reciclaje de envases y la reducción de los errores a la hora de separar en sus hogares.

Entre las motivaciones que mueven a los ciudadanos a la hora de separar residuos de envases en su hogar, un 70 por ciento afirma que lo hace para "cuidar el medio ambiente", el 23 por ciento afirma que separa para "facilitar el reciclaje posterior de los residuos" y un once por ciento opina que "separar es un deber del ciudadano".

Por el contrario, ante la pregunta "por qué no separan envases en su hogar", el 27 por ciento explica que "no dispone de espacio", el 23 por ciento que "los contenedores están muy lejos" y el nueve por ciento señala que "no tienen costumbre" o "no tienen tiempo".

En general, los datos del estudio reflejan que la sociedad andaluza está cada vez más concienciada con la recuperación y el reciclaje de envases y comenten menos errores a la hora de reciclar en su domicilio.