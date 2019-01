Una manifestación reclama este sábado en Sevilla la repetición del juicio por el caso de Marta del Castillo

Actualizado 25/01/2019 17:15:08 CET

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquina de los Jardines de Murillo con la calle San Fernando de la ciudad de Sevilla será el inicio este sábado de una concentración convocada para reclamar la celebración de un nuevo juicio por la desaparición y muerte en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de León XIII de la capital andaluza de la joven Marta del Castillo a manos de Miguel Carcaño, único condenado por este asesinato, del que se han cumplido diez años.

Tras la celebración del juicio a finales de 2011, Carcaño fue condenado en enero de 2012 por la Audiencia Provincial de Sevilla a 20 años cárcel por un delito de asesinato. Posteriormente, el Tribunal Supremo le añadió un año y tres meses más de prisión por un delito contra la integridad moral.

Por su parte, la Audiencia absolvió al resto de acusados, el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado --juzgado por encubrimiento, amenazas al 'Cuco' y contra la integridad moral--; la novia de éste, María García, y Samuel Benítez, procesados por delitos de encubrimiento y contra la integridad moral.

Anteriormente, el entonces menor de edad Javier García, alias 'El Cuco', fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento.

La manifestación, impulsada por el abuelo de la joven asesinada, José Antonio Casanueva, no sólo pretende recordar, un año más y ya van diez, a Marta del Castillo, así como a otras víctimas de crueles asesinatos o desaparecidos, sino que reclamará la repetición del juicio contra los implicados en el caso, un juicio "más imparcial".

Así lo manifestó en reiteradas ocasiones el abuelo la pasada semana, tanto en rueda de prensa como en el registro de un escrito con tal motivo en la Fiscalía Provincial de Sevilla, si bien "no confía mucho en la Justicia" de este país.

"INCONGRUENCIAS Y NO CONCORDANCIAS"

El abuelo de la joven pide la repetición del juicio celebrado en 2011, pues existen "incongruencias" y "no concordancias" en ciertos elementos recogidos en la sentencia de este juicio con el fallo emitido en el procedimiento contra 'El Cuco'.

Mientras en el juicio contra el menor se tuvo en cuenta los testimonios claves de dos testigos, vecinos de Carcaño, que aportaron el horario de la salida del cadáver del domicilio de León XIII, entre las 1,00 y las 1,30 horas. Sin embargo, la Sección Séptima considera que "fue sacado entre las 22,00 y 22,30 horas", expone el abuelo, quien subraya que en este procedimiento no se tuvo en cuenta estos testimonios.

En este sentido, ha recordado también que el juez instructor del caso, Francisco de Asís Molina, y la Sección Primera de la Audiencia decidieron que los acusados fuesen juzgados por un jurado popular, sin embargo, la Sección Séptima, "conocida como el Kremlin", decidió que fuera un tribunal profesional.

Para el abuelo existió "mala praxis" por parte del tribunal, si bien también ha recordado que hubo "mala praxis" policial tras denunciar la desaparición de su nieta el sábado 24 de enero de 2009. "Si tras denunciar los hechos, sobre las 01,00 del día 25, un coche patrulla se hubiese presentado en el piso de León XIII los pillan 'in fraganti', pero no comienzan a buscar hasta el domingo a las 19,00 horas", ha afirmado Casanueva, que, no obstante, ha resaltado el magnífico trabajo policial posterior.

Aunque ya han sido juzgados todos los implicados en el caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla mantiene abierta una pieza ara la búsqueda del cuerpo de Marta por si se encuentran nuevos indicios, aunque por el momento no hay novedades al respecto.

DESDE LOS JARDINES DE MURILLO HASTA LA PLAZA DE SAN FRANCISCO

El pasado fin de semana dos caravanas --sábado y domingo-- de coches de época recorrieron las calles de Sevilla para anunciar la manifestación de este sábado, que comenzará a las 12,00 horas en los Jardines de Murillo, llegando a la Plaza de San Francisco por la calle San Fernando y la avenida de la Constitución, según ha informado a Europa Press José Luis Reina, un portavoz de la comisión, que junto a José Antonio Casanueva, impulsa y organiza este acto.

Ya en la plaza de San Francisco, se procederá a la lectura de un manifiesto e intervendrán en el cierre del acto, entre otros, el padre de Marta, Antonio del Castillo, quien asistirá junto a la madre, Eva Casanueva, y el abuelo. Además, habrá suelta de palomas y globos.

Bajo el lema 'Todos somos Marta. Repetición del juicio', la marcha recorrerá el centro de la ciudad y contará, entre otros, con la presencia de Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mari Luz, o la madre de Sandra Palo, así como familiares de desaparecidos y víctimas de crueles crímenes en todo el territorio nacional.

Precisamente, la organización de la manifestación ha preparado 19 pancartas, la principal que abrirá la misma --'Todos somos Marta. Repetición del juicio--', una por cada 17 comunidad autónoma con diferentes casos similares que han ocurrido en el territorio nacional y otra pancarta por todos los desaparecidos y asesinados en España.

La manifestación, según recalcó Reina en la rueda de prensa de presentación de la misma, tiene un carácter "apolítico". "No hemos llamado, ni invitado, ni visitado a ningún partido ni político, quien quiera, puede venir", ha insistido.

En este sentido, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, en un comentario publicado en su perfil de Twitter, anunció que este sábado acompañaría a la familia de Marta del Castillo en la manifestación convocada para pedir que se repita el juicio.

Precisamente, Serrano, este pasado jueves cuando se cumplían diez años de la desaparición y muerte de la joven, sin el hallazgo de su cadáver, defendió que hay "muchas personas a las que tiene que obligárseles a hablar para esclarecer esta atrocidad" y que el Estado "tiene los mecanismos y debe usarlos ya".