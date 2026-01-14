Manolo García recala este jueves en Sevilla con 'Drapaires poligoneros' dentro de una gira por 16 ciudades

Archivo - Manolo García, en un concierto celebrado en Mairena, en foto de archivo. - GUS ALVES - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manolo García regresa a Sevilla este jueves, esta vez para presentar su nuevo disco, 'Drapaires poligoneros', compuesto por 16 canciones. Con este último trabajo, que vio la luz el pasado 31 de octubre, habrá recorrido cuando finalice la gira 16 ciudades de España.

El músico y compositor, que fue vocalista de 'El último de la fila', galardonado con varios Premios Amigo y Premios de la Música, entre otros muchos reconocimientos en el panorama musical, repasará también en Fibes algunos de sus éxitos más celebrados.

Se trata de un trabajo dicográfico que "respira autenticidad, poesía urbana y emoción en estado puro". En total, 16 canciones inéditas que conectan directamente con su universo artístico: "letras que calan, melodías que abrazan y una producción cuidada al detalle", como él mismo destaca, como 'Pequeña e ingenua reflexión', 'No estás solo, tienes tu voz', 'Mujer sola, hombre solo', 'Un nudo gordiano' y el título que da nombre al disco.

La gira de teatros de Manolo García llegó a Madrid, ciudad en la que hizo doblete, días antes de la Navidad. Allí compartió con sus seguidores su décimo disco en solitario, que ha ido intercalando con temas de su primer trabajo tras pasar página con su mítica banda, 'Arena en los bolsillos'.

Con todas las entradas agotadas en su gira, el cantante barcelonés subirá este jueves (20,30 horas) al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla para deleitar de nuevo al público.

No es la primera vez que el cantante, uno de los grandes referentes del pop rock español, conecta con sus fans a través de este formato. La última gira por teatros tuvo lugar en 2023, cuando también recorrió las mejores salas de la geografía española para dirigirse a sus seguidores de una forma más cercana.

Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, "con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes", como recalca la organización del concierto. La próxima cita será el 25 de junio en Valencia, en el Palau de les Arts.