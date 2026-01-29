Maratón de Sevilla 2026: estos son los monumentos de la ciudad dibujados en la camiseta que se entrega a los corredores

La delegada de Deportes, Carmen Tena, posa con la camiseta del Zurich Maratón de Sevilla 2026. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La camiseta del Zurich Maratón de Sevilla 2026 que se entregará este año a los 17.000 participantes de la prueba refleja los monumentos más representativos de la ciudad, como la Giralda, la Torre del Oro, la Plaza de España y las Setas de la Encarnación.

La prenda, de color celeste cielo, reproduce en su parte frontal un dibujo que recoge los citados cuatro monumentos emblemáticos y bajo el diseño,en trazos gruesos, aparece la palabra 'Sevilla', que sirve de soporte al skyline de los mismos, según detalla el Consistorio en un comunicado.

La camiseta, que servirá de recuerdo a todos los corredores de esta 41ª edición, se entregará a todos los participantes en el momento de recoger el dorsal, en la Expo Maratón que tendrá lugar el viernes y sábado previos a la carrera en Fibes, y muchos de ellos la lucirán ya durante su participación el domingo en la prueba.