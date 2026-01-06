Marchena, San Juan de Aznalfarache y Sevilla resultan agraciadas con el primer premio del sorteo de 'El Niño'

Administración de lotería agraciada con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 correspondiente al número 06703. - Unanue - Europa Press

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que ha recaído en el número 6.703 y está dotado con dos millones de euros por serie y 200.000 euros al décimo ha repartido este martes la suerte en varias localidades de la provincia de Sevilla al caer en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la capital hispalense.

En concreto, según información de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), recogida por Europa Press, la fortuna ha llegado a la administración de la calle de Antonio Fernández Campos en San Juan de Aznalfarache, a la de la calle San Sebastian de Marchena y al despacho de la calle Luis Montoto en la ciudad de Sevilla, aunque por el momento no ha trascendido el número total de décimos vendidos en cada una de estas localidades.

Además de en la provincia de Sevilla, el primer premio de este Sorteo Extraordinario ha estado muy repartido en las ocho provincias andaluzas.

De esta manera, el Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado cada 6 de enero, pone el broche final a las fiestas navideñas y es uno de los más esperados por los jugadores, al repartir más de 770 millones en premios, el primero dotado con 200.000 euros al décimo.