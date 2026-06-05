Marco Carola y Paco Osuna ofrecen una noche "de puro Tech House" este sábado en Icónica Sevilla Fest

Archivo - Imagen de archivo del concierto de Duncan Dhu en Icónica Fest 2025 en la Plaza de España, a 22 de junio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Icónica Fest es una evento asentado en la ciudad de Sevilla que se celebra en la Plaza de España. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Sevilla acoge este sábado un concierto de música electrónica a cargo de Marco Carola y Paco Osuna en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, con este concierto pretenden "reforzar su apuesta por ofrecer noches temáticas de alto nivel", reuniendo en un mismo cartel a "artistas de referencia" capaces de convertir la Plaza de España en "uno de los grandes epicentros de la música electrónica en Europa".

Marco Carola es considerado "uno de los grandes pioneros y arquitectos del techno italiano" y considerado "uno de los máximos exponentes del Tech House a nivel global".

Su estilo, pulido durante años de "maratonianas sesiones", se caracteriza por su precisión técnica, su habilidad para mezclar a tres canales y su capacidad para construir viajes sonoros que mantienen al público en un estado de energía continua. Además, es también el creador y líder de Music On, una de las marcas "más prestigiosas del circuito electrónico internacional".

Por su parte, el DJ y productor, Paco Osuna, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas, se incorpora al cartel como "uno de los grandes nombres de la jornada", completando una experiencia musical de "primer nivel" que reunirá en un mismo escenario a dos referentes del techno contemporáneo, a los que se sumará Fleur Shore.

Osuna ha construido una carrera marcada por la innovación, la creatividad y "una constante búsqueda de nuevas formas de expresión sonora". Dinámico y sofisticado en cabina, el artista se distingue por sesiones en las que la evolución musical y la conexión con el público son "elementos esenciales". Además, ha firmado remezclas para artistas y proyectos tan reconocidos como Plastikman, Groove Armada, Basement Jaxx o Phats & Small.

Asimismo, en 2006 fundó el sello Mindshake Records, convertido con el tiempo en "una de las plataformas de techno más influyentes tanto en Europa como en Estados Unidos".