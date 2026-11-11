La marea verde cifra en un 60% el seguimiento de la huelga en Sevilla frente al 4% registrado por la Junta

Manifestación por la educación pública coincidiendo con la huelga general del 11N - USTEA

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por el sindicato Ustea y la Asamblea Andaluza por la Educación Pública ha reunido este miércoles, 11 de noviembre, coincidiendo con la jornada de huelga general, a docentes, familias, estudiantes, organizaciones sindicales y representantes de partidos políticos, que han participado en una marcha de protesta que ha partido de la Alameda de Hércules y ha finalizado en las Setas, desafiando de paso al temporal Charles. Mientras el sindicato cifra en un 60% el seguimiento, la Junta sitúa en un 3,9% el profesorado que la ha secundado, según datos registrados por las direcciones de los centros educativos en la plataforma Séneca.

La marcha ha contado con decenas de miles de participantes (los organizadores hablan de 10.000 personas) que han exigido "cambios urgentes" en las políticas educativas de la Junta de Andalucía. Entre las principales exigencias destaca la reducción de las ratios en las aulas, el aumento de las plantillas docentes, la contratación de más personal especializado para atender a la diversidad, la estabilidad del profesorado interino y la mejora de las condiciones laborales.

Ustea ha criticado la pérdida "de más de 2.750 aulas públicas desde 2019, mientras se mantiene la financiación de la enseñanza privada concertada". Para el sindicato, el descenso de la natalidad debe convertirse en una "oportunidad" para reducir las ratios, mejorar la atención individualizada y reforzar la educación pública, en lugar de utilizarse como justificación para seguir suprimiendo unidades y puestos docentes.

La movilización "ha puesto igualmente de manifiesto" la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas, garantizar las sustituciones del profesorado desde el primer día, avanzar en la bioclimatización de los centros y reducir la sobrecarga laboral que soportan las plantillas.

Por provincias, según los datos aportados por la Junta, en Sevilla son 867 las ausencias en el profesorado de 23.835 (3,6%). Por lo que respecta al personal no docente, sobre una plantilla de 21.291 profesionales, a nivel andaluz, no han acudido a su puesto de trabajo 281, lo que representa el 1,3%, a tenor de los datos registrados a las 12,30 horas.

En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad, y un auxiliar de cocina o un personal asistente en restauración (una persona en cocina) para atender los comedores.