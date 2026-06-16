María Antonia Carmona renueva como decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la decana de la Facultad de Historia y Geofrafía de la Universidad de Sevilla, María Antonia Carmona - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

María Antonia Carmona ha renovado su cargo como decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US), dando continuidad a un proyecto centrado en la calidad académica, la proyección internacional, y la gestión de espacios y servicios del centro.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, es catedrática de Historia Medieval en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, además de contar con una "destacada trayectoria investigadora respaldada por más de un centenar de publicaciones académicas y el reconocimiento de varios premios de investigación". Especializada en la Baja Edad Media --entre los siglos XIII y XV--, sus principales líneas de investigación abarcan la historia agraria, la historia política, la normativa concejil y el régimen señorial.

Asimismo, cuenta con una sólida proyección internacional, habiendo sido 'Visiting Scholar' en el St. John's College de Cambridge, además de realizar estancias de investigación y docencia en diversas universidades europeas y americanas.

De cara a esta nueva etapa al frente de la Facultad, Carmona ha fijado entre sus principales objetivos la consolidación de la "excelencia académica" y la expansión de la movilidad internacional. En materia de infraestructuras, la decana ha apostado por una ordenación del edificio "más lógica, intuitiva y eficiente" que aumente las zonas de docencia y resuelva de forma definitiva la fragmentación actual de los espacios.

De igual manera, su nueva gestión ha fijado el factor humano a través de tres líneas de actuación basadas en potenciar la visibilidad de la actividad investigadora, perfeccionar los canales de comunicación y escucha activa con el estudiantado, y seguir respaldando la labor del Ptgas mediante la optimización de sus procesos de gestión y el reconocimiento de su papel fundamental en el funcionamiento de la institución.