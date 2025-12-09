María del Carmen Castillo visita el IES Matilde Casanova de La Algaba (Sevilla), pendiente de una nueva construcción

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, María del Carmen Castillo, visita el Instituto de Educación Secundaria (IES) Matilde Casanova de La Algaba (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, María del Carmen Castillo, ha visitado este marte el Instituto de Educación Secundaria (IES) Matilde Casanova de La Algaba (Sevilla).

La representante autonómica, acompañada por el equipo de gobierno municipal, directores de los centros educativos y representantes de la comunidad escolar, entre otros, ha recorrido las instalaciones del CEIP Vicente Aleixandre y del IES Matilde Casanova, según una nota remitida por el Consistorio.

El Ayuntamiento y la comunidad educativa han trasladado a Castillo "su preocupación" ante situación de la construcción del nuevo IES Matilde Casanova. La consejera ha asegurado que la Junta de Andalucía "está analizando distintas vías de financiación que permitan avanzar en la construcción de esta infraestructura".

En este sentido, ha señalado que se está contemplando "tanto la posible reorientación de recursos europeos como la asignación de fondos propios de la administración autonómica".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Diego Manuel Agüera, ha pedido información sobre el plazo en el que se conocerá una decisión definitiva. Aunque, la consejera "no ha podido adelantar una fecha concreta".

El IES Matilde Casanova se encuentra ubicado en un espacio compartido con el CEIP Vicente Aleixandre. Según el Ayuntamiento esta situación "genera problemas de infraestructura, accesibilidad y organización educativa". El Consistorio y las Ampas han reiterado su voluntad de colaborar con la Junta de Andalucía "para que el proyecto del nuevo instituto pueda materializarse cuanto antes".