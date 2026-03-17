María Martínez y Carmen Posadas abren la Feria del Libro de Mairena (Sevilla) del "salto de calidad"

Un encuentro literario con la escritora Carmen Posadas, en foto de archivo. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Feria del Libro de Mairena del Aljarafe (Sevilla) dará comienzo este miércoles, 18 de marzo, en el Parque Central con una jornada inaugural que refleja el "salto de calidad" de esta cita cultural, protagonizada por dos autoras de referencia y con un programa que combina presentaciones, actividades paralelas y firmas de ejemplares abiertas a la ciudadanía.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 19,00 horas, con la participación de María Martínez, quien presentará su obra 'Donde habitan las sirenas' en el escenario principal, acompañada por Constanza Fernández. A continuación, a las 20,00 horas, será el turno de Carmen Posadas, que presentará 'El misterioso caso del impostor del Titanic' en la carpa, junto a Alejandro Luque, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La jornada incorpora, además, la presentación de las exposiciones 'Mujeres gitanas referentes' y 'Mujeres con nombre propio', a cargo de la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (Fakali), así como espacios de encuentro directo entre autores y lectores. En este sentido, las firmas de ejemplares se desarrollarán a las 20,00 horas en el escenario principal con María Martínez, y a las 21,00 horas en la carpa con Carmen Posadas, "facilitando el contacto directo entre el público y las autoras tras sus respectivas presentaciones".

Además de las mencionadas escritoras, la programación de la feria reúne a creadores y creadoras como Ezequiel Martínez, Cherry Chic y Manuel Vilas el jueves; Felipe Valera, Paqui Maqueda, Eliacer Cansino, Alfonso Sánchez y Alberto López el viernes; Manu Sánchez, Vera Moreno, Xavi Guillén y Juan Luis Arsuaga el sábado; y Eva Díaz Pérez y Mercedes de Pablos el domingo, entre otros participantes.

La ciudadanía podrá asistir de forma gratuita a todas las actividades, en un formato que combina presentaciones, exposiciones y firmas, facilitando el acceso a la cultura y el contacto directo con autores y autoras en un entorno abierto y participativo. Esta jornada inaugural se enmarca en la programación general de la feria, que se desarrollará hasta el 22 de marzo y forma parte de la estrategia municipal para consolidar a Mairena como referente cultural en la provincia, con propuestas accesibles y de calidad para todos los públicos.