María Terremoto, Caracafé y Petete protagonizan el Día Internacional del Flamenco en Alcalá (Sevilla)

El delegado de Cultura de Alcalá, Christopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) conmemorará el domingo 15 de noviembre el Día Internacional del Flamenco con María Terremoto, Caracafé, Petete y los jóvenes de las 3000 en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta programación especial tendrá lugar con motivo del Encuentro Provincial de Peñas y la clausura del ciclo 'Sevilla Flamenca' impulsado por la Diputación de la mano de Prodetur y cuenta con la participación de las Delegaciones de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que "las peñas flamencas son mucho más que lugares donde se organizan recitales. Son espacios fundamentales para mantener vivo el flamenco, transmitirlo de generación en generación, apoyar a los artistas y mantener una afición que forma parte de nuestra cultura."

Las invitaciones son gratuitas y podrán recogerse a partir del 5 de noviembre, en el Auditorio Riberas del Guadaíra y en la Casa de la Cultura con un máximo de dos por persona. La apertura de puertas está prevista a las 12,00 horas y la Gala comenzará a las 13,00 horas.

OBRAS EN PARQUES INFANTILES

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y la delegada responsable del Distrito Norte, Abril Castillo, han visitado la zona donde se han instalado los nuevos juegos infantiles en la barriada de La Paz.

La actuación realizada ha consistido en el desmontado de los elementos de juegos, cerramiento, la renovación del pavimento en mal estado, e instalación de nuevos elementos, nuevos cerramientos y reposición de áreas de impactos con nuevo pavimento.

"Las zonas de juegos poseen un elevado contenido lúdico y están diseñadas de tal forma que sean estimulantes para la imaginación infantil y sirven para el mejor desarrollo físico y mental del niño, además de contener elementos de juego inclusivo", ha manifestado la alcaldesa.