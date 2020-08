Marín afirma que las fumigaciones por el virus del Nilo requieren de "mucha cautela"

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, ha manifestado este lunes que las fumigaciones para la erradicación del mosquito del virus del Nilo requieren de "mucha cautela". "No nos podemos volver locos y fumigar toda Andalucía, sino que hay que hacerlo con mucha cautela", según ha apuntando.

En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, el vicepresidente de la Junta ha señalado que todo este asunto está bajo la supervisión y control de las consejerías de Medio Ambiente y de Salud y que, por la información de que dispone, se está autorizando la fumigación de determinados espacios, pero no es tarea fácil en todos los lugares, puesto que hay que tener en cuenta la afectación sobre otras vidas vegetales o animales en esos espacios.

Ha recordado que este problema del mosquito del virus del Nilo no es una cuestión nueva en Andalucía, sino que se produce desde hace años, lo que no es excusa para que ahora no se actúe, "pero hay que hacerlo con todos los informes que están facilitando los expertos desde el ámbito sanitario y medioambiental"

Ha apuntando que hay que analizar dónde están los focos o "nidos" de los mosquitos e ir eliminándolos, pero no nos podemos volver locos y fumigar toda Andalucía, sino que hay que hacerlo con mucha cautela", ha sentenciado.