Martha Argerich y la ROSS protagonizan un concierto "histórico" en el Maestranza de Sevilla con entradas agotadas

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el 12 de diciembre una "velada excepcional" con la presencia de dos figuras imprescindibles del panorama musical internacional: la legendaria pianista Martha Argerich y el director suizo Charles Dutoit, acompañados por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en un concierto "llamado a convertirse en uno de los grandes hitos culturales de la temporada". Las entradas para este concierto están agotadas.

El programa, concebido como un "viaje sonoro lleno de color y emoción", incluye obras de Hector Berlioz, Maurice Ravel y Antonín Dvorák, y permitirá disfrutar de la "inconfundible personalidad artística" de Argerich y Dutoit, "dos referentes absolutos que han marcado generaciones de músicos y aficionados", informa el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Considerada una de las pianistas más influyentes de nuestro tiempo, Martha Argerich "ha deslumbrado en los escenarios más prestigiosos del mundo". Reconocida por su técnica y su carácter interpretativo único, ha sido distinguida con numerosos premios internacionales --entre ellos un Premio Grammy-- y condecoraciones como Officier de l'Ordre des Arts et Lettres.

Por su parte, Charles Dutoit ha dirigido las principales orquestas del mundo, consolidando una trayectoria internacional "marcada por un estilo refinado y expresivo". Su enfoque interpretativo ha sido aclamado por crítica y público en repertorios que abarcan desde el clasicismo hasta la música del siglo XX.

Fundada en 1990, la ROSS se ha consolidado como una de las formaciones más dinámicas del país. Su actividad artística incluye grandes producciones sinfónicas, ciclos de cámara y proyectos educativos, "con un firme compromiso por la excelencia y la difusión de la música clásica".