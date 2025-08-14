Martín Torres critica que Diputación de Sevilla gaste medio millón en "beneficiar con conciertos a municipios del PSOE"

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha exigido explicaciones al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, por repetir su estrategia de "utilizar fondos públicos para beneficiar de manera sistemática a municipios gobernados por el PSOE, como Dos Hermanas, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe". "Resulta especialmente llamativo que Dos Hermanas y La Rinconada, que concentran el grueso de las inversiones, estén gobernadas por el vicepresidente y el propio presidente de la Diputación, respectivamente", han criticado.

En este sentido, el portavoz del PP en la Diputación, Martín Torres, ha subrayado en una nota de prensa que "casi medio millón de euros de dinero público han sido destinados en los dos últimos años a organizar conciertos únicamente en municipios socialistas, obviando al resto de municipios de la provincia". "Se está utilizando la programación cultural de la Diputación como una herramienta de propaganda partidista al servicio del PSOE", ha apostillado.

En concreto, en Dos Hermanas se han destinado "121.000 euros para el concierto de Víctor Manuel en 2024 y 96.800 euros más para el espectáculo de Fangoria y Nancys Rubias este 2025", ambos en el marco de conciertos organizados por la Diputación. En La Rinconada, también dentro de estos programas culturales, "se adjudicaron 96.800 euros en 2024 para la actuación de La Plazuela y otros 54.450 euros este año para el concierto de Coque Malla".

A estos gastos se suman "los 54.450 euros que costará el concierto de Rozalén en Alcalá de Guadaíra y los 70.180 euros destinados a la actuación de Camela en Mairena del Aljarafe. Ambos municipios gobernados igualmente por el PSOE", han concluido.