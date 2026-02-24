El 2 de marzo cierra la Parroquia de San Julián en Sevilla, la Hiniesta saldrá desde Santa Marina el Domingo de Ramos

El Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Hiniesta de Sevilla durante el Vía Crucis del Consejo de Hermandades de este lunes - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de la Hiniesta de Sevilla ha confirmado este martes el cierre de su sede canónica, la Parroquia de San Julián, por parte del Arzobispado debido al estado de conservación del templo, en el que se iniciaran próximamente obras de rehabilitación.

Según ha señalado la corporación en una publicación en redes sociales, el cierre se hará efectivo el próximo 2 de marzo. Con anterioridad, el jueves 26 de febrero se procederá al traslado de los titulares al Convento de Santa Isabel.

El traslado será público a partir de las 21,00 horas, a falta de confirmar el recorrido. En el Convento de Santa Isabel, la hermandad va a celebrar el Septenario Doloroso a la Santísima Virgen de la Hiniesta durante la segunda semana de marzo.

Posteriormente, las imágenes titulares serán trasladadas a la Iglesia de Santa Marina, desde donde realizaran la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral el próximo Domingo de Ramos, 29 de marzo. El motivo de este doble traslado es la coincidencia de los cultos de la Hiniesta con los de la Resurrección, la hermandad residente en Santa Marina.

La corporación ha expresado su agradecimiento a la comunidad de religiosas Felipenses Hijas de María Dolorosa, como a la Hermandad de la Sagrada Resurrección, por su "acogida y generosidad".

Por otro lado, la otra hermandad residente en la Parroquia de San Julián, el Rosario, ha anunciado que trasladará su imagen titular a la Parroquia de San Marcos el jueves 26 de febrero a las 21,00 horas.