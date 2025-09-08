Más de 110 viviendas protegidas impulsará la empresa municipal Vive de Alcalá (Sevilla) en la avenida Mar Mediterráneo

Reunión del Consejo de Administración de la empresa municipal de la vivienda de Alcalá. - AYTO. DE ALCALÁ

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha presidido el consejo de administración de la empresa pública municipal de vivienda, Vive Alcalá, en el que se ha aprobado la adquisición de un suelo en la avenida Mar Mediterráneo, a la altura del número 29, para la construcción de más de 110 viviendas protegidas en régimen general en venta.

El solar, de 2.236 m2 y con una edificabilidad máxima de 9.472 m2 sobre rasante, permitirá levantar un conjunto residencial de cinco plantas con posibilidad de ático. La inversión de adquisición de la parcela asciende a 994.550 euros (IVA excluido), informa el Consistorio en una nota de prensa.

La operación se enmarca en la estrategia de la empresa municipal "para dar respuesta a la creciente demanda de vivienda asequible en la ciudad, especialmente entre jóvenes y familias". De esta manera, en los próximos meses se licitará la redacción del proyecto y la construcción de las mismas.

Esta promoción forma parte del compromiso del Ayuntamiento y de Vive Alcalá con un "problema social prioritario" como es el acceso a la vivienda.

De forma paralela, la empresa municipal avanza en el proyecto de 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en el sector Cornisa del Zacatín (Castillo de Marchenilla), lo que refuerza el compromiso municipal de ampliar el parque de viviendas protegidas, a precios asequibles, en distintas zonas de la ciudad.

Cada vivienda contará con dos dormitorios, garaje y trastero. El coste de repercusión de la adquisición del suelo garantiza que la promoción y su comercialización se realicen a precios asequibles, situándose en un importe inferior a un tercio del precio máximo de repercusión fijado en el reciente Decreto-ley 1/2025 de 24 de febrero de la Junta para viviendas protegidas con las mismas características.

Este proyecto, en régimen general en venta, se une a otros en los que ya se trabaja para promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible. "De esta forma priorizamos el hacer frente a uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual y lo hacemos mediante una intervención pública ágil, aportando recursos económicos, cediendo suelo municipal para vivienda protegida a precio asequible, con incentivos a la promoción y con una gestión eficaz del Registro de Demandantes de Vivienda", ha manifestado la regidora.

De su lado, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha informado de que se está ultimando la instalación y puesta en marcha de la oficina de Vive Alcalá en La Plazuela, que asumirá la gestión del registro público de demandantes de vivienda. Asimismo, ha avanzado que se prepara una campaña de información dirigida a la ciudadanía para facilitar la información de todas las promociones y la inscripción en dicho registro.