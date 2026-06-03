Más de 1.300 estudiantes de la provincia de Sevilla finalizan el curso en el Aula Abierta de Mayores de la UPO

El rector de la UPO, Francisco Oliva durante la graduación d los alumnos del Aula Abierta de Mayores - UPO

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido este martes la primera de las dos ceremonias de graduación del alumnado del Aula Abierta de Mayores, un programa universitario dirigido a personas de más de 50 años en el que han participado más de 1.300 estudiantes a lo largo del curso académico 2025/2026.

Según ha detallado el centro Universitario en una nota de prensa, de todos ellos, 250 finalizan su etapa universitaria al concluir el 'Ciclo Básico' o 'Ciclo de Continuidad' en los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Castilleja de la Cuesta, El Viso del Alcor, Gilena, La Algaba, Pedrera, Pilas, Almensilla, Casariche, Dos Hermanas, Gerena, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Santiponce.

En este sentido, el primero de los actos de graduación, celebrados en el Paraninfo de la Universidad, ha estado presidido por el rector de la UPO, Francisco Oliva; acompañado de la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez y la delegada de la Fundación La Caixa en Andalucía, Yolanda López, en un acto en el que se ha destacado "la importancia" de un programa académico que "contribuye a mejorar la sociedad".

Asimismo, han asistido la directora general de Participación Activa y Soledad no deseada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán; del director general de Políticas Sociales de la UPO, Raúl Álvarez; y del padrino de esta promoción y el profesor Eugenio Pizarro.

Además, se ha felicitado al alumnado que finaliza una etapa "por su entrega y entusiasmo", a la vez que se ha destacado que "el aprendizaje ensancha la vida de las personas".

Por parte de las corporaciones municipales de los municipios que forman parte del programa, han participado en esta primera clausura el alcalde de Gilena, José Manuel Ruiz; el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Aguera; la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz; el delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pablo Chaín; la delegada de Educación del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, Ángeles Rodríguez; el teniente alcalde del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, José Antonio Sánchez; y la delegada de Educación del Ayuntamiento de Pilas, Ángela Belén Suárez.

Este miércoles se celebrará, también en el Paraninfo de la Universidad, el segundo de los actos de graduación que contará con la presencia de los municipios de Almensilla, Casariche, Dos Hermanas, Gerena, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Santiponce.

AULA ABIERTA DE MAYORES

El Aula Abierta de Mayores no requiere formación previa y se estructura en dos ciclos: 'Ciclo Básico' de cuatro cursos y un 'Ciclo de Continuidad' de dos cursos, cada uno de ellos con un mínimo de 135 horas lectivas en las materias de Humanidades, Derecho, Ciencias del Deporte, Ciencias Tecnológicas y de la Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Ciencias Empresariales.

Durante el curso académico, el alumnado del Aula Abierta de Mayores ha compaginado las diferentes asignaturas académicas impartidas con actividades y talleres complementarios, en colaboración con diferentes entidades, para abordar temas de especial relevancia.

Enmarcado en el Programa de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional se han celebrado seminarios académicos, jornadas culturales, encuentros de mayores en la Sede Olavide en Carmona (Sevilla) y el VIII Encuentro Provincial, que este año ha tenido como sede anfitriona la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla.