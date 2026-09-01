Más de 150 especialistas se reúnen en Sevilla desde el lunes en un congreso internacional de física nuclear

Archivo - Imán de entrada del experimento 'Alice' en el LHC, en una imagen de recurso sobre física nuclear - Julien Marius Ordan/CERN - Archivo

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá del 7 al 11 de septiembre de 2026 la decimoquinta edición del International Workshop on the Physics of Excited Nucleons (NSTAR 2026), uno de los encuentros internacionales de referencia para el estudio de la estructura más profunda de la materia. Organizado por la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Huelva y la Universidad de Sevilla, el congreso reunirá en el Hotel Ribera de Triana a más de 150 especialistas en física nuclear y física de partículas.

Durante cinco días, investigadores procedentes de Europa, América y Asia presentarán resultados experimentales y teóricos relacionados con los nucleones --protones y neutrones-- y sus estados excitados. Aunque durante mucho tiempo se consideraron partículas elementales, los nucleones están formados por constituyentes más pequeños, los quarks y los gluones, que interactúan mediante la denominada fuerza nuclear fuerte, explica la UPO en una nota de prensa.

El estudio de los estados excitados permite observar cómo se comportan esos componentes cuando el protón o el neutrón absorben energía. Analizar estas transformaciones ayuda a comprender cuestiones fundamentales de la física, como el origen de la masa de la materia visible, el confinamiento que impide observar quarks y gluones aislados y el modo en que emergen las partículas compuestas a partir de las leyes de la cromodinámica cuántica (QCD, por sus siglas en inglés), la teoría que describe la interacción fuerte.

El programa científico combinará conferencias plenarias y sesiones paralelas centradas en el estudio de los bariones, la familia de partículas a la que pertenecen los protones y los neutrones. Entre los principales asuntos que se abordarán figuran los estados excitados de los nucleones, la estructura interna de la materia, las resonancias bariónicas, las interacciones de neutrinos y la búsqueda de hadrones exóticos, como los pentaquarks.

El encuentro analizará también los últimos resultados obtenidos mediante experimentos con haces de partículas y técnicas como la fotoproducción y la electroproducción de mesones (partículas subatómicas inestables formadas por un quark y un antiquark), añade la nota de prensa.

Junto con los resultados experimentales, el congreso presentará avances teóricos y computacionales destinados a comprender la interacción nuclear fuerte, entre ellos los cálculos de cromodinámica cuántica en un retículo, los marcos basados en las Ecuaciones de Dyson-Schwinger, los modelos hadrónicos de canales acoplados y las teorías efectivas.

El programa abordará también las posibilidades científicas de nuevas infraestructuras internacionales, como el Colisionador de Electrones e Iones, que se instalará en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Estados Unidos; FAIR, actualmente en construcción en Darmstadt; y el acelerador MESA de la Universidad Johannes Gutenberg Mainz, ambos en Alemania. También se expondrán nuevas herramientas de investigación basadas en simulaciones cuánticas y redes neuronales.

El encuentro contará con especialistas vinculados a instituciones como el CERN, el Jefferson Lab de Estados Unidos, el Instituto de Física Teórica de Pekín y numerosas universidades y centros de investigación de Alemania, Italia, Francia, China, Japón, Corea del Sur, Suecia, Austria, Suiza y Chile, entre otros países.

La celebración de este encuentro en Sevilla pone de manifiesto la creciente relevancia internacional de la investigación desarrollada por los grupos andaluces dedicados a la física de partículas y a la física nuclear, cuya actividad investigadora contribuye al desarrollo de nuevas herramientas teóricas y computacionales para comprender las propiedades fundamentales de la materia.

En este sentido, Jorge Segovia, profesor de Física de la Universidad Pablo de Olavide y director del Congreso, define la celebración NSTAR 2026 en Sevilla como un reconocimiento a la consolidación internacional de la investigación andaluza en física nuclear y de partículas, así como una oportunidad excepcional para fortalecer colaboraciones científicas y acercar a nuestra comunidad los principales avances en el estudio de la estructura de la materia.