Más de 150 jóvenes "experimentan de cerca" el voluntariado en una jornada con entidades sociales en Sevilla

Jóvenes de Secundaria conocer la labor del voluntariado en una jornada didáctica con ONG y fundaciones.

La Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla (PVSS), en colaboración con la Fundación Cajasol, reúne este sábado a jóvenes de Secundaria y Bachillerato procedentes de centros educativos de Sevilla y provincia en una jornada en la que "experimentarán" una acción solidaria en entidades de voluntariado.

De este modo, los jóvenes, en torno a 150, realizarán tareas de apoyo en hospitales, organización de alimentos, actividades de tiempo libre con personas con discapacidad, infancia o tiendas solidarias, entre otras, tal como señalan desde la citada plataforma a Europa Press.

La jornada culminará con una "puesta en común" de las experiencias vividas en la sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, donde asistirán los participantes acompañados del profesorado de los centros y de las entidades.

"La iniciativa trata de llevar a los jóvenes entre 15 y 20 años la idea de la solidaridad y el voluntariado", afirman las mismas fuentes. A través de sesiones solidarias en los centros, se acerca la idea del voluntariado y "cómo es tan importante que desde pequeños se incorpore en la vida de los chavales la preocupación y la ocupación a favor de las personas y causas de necesidad".

El proyecto se viene desarrollando desde octubre de 2014 y ya ha acogido a más de 10.000 jóvenes interesados. En este sentido, la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla trabaja desde 1987 a favor de las personas voluntarias.

La entidad reúne a muchas entidades especializadas cada una de ellas en algún sector de exclusión social, desde los mayores, al voluntariado hospitalario, pasando por las personas voluntarias que trabajan en prisiones, dependencias, hospitales o con mujeres, entre otros colectivos.