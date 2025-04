Más de 1.700 deportistas de 22 países participarán en El Pedroso en el Campeonato de España de Orientación

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, acompañado por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha recibido este viernes en la Sede provincial a una amplia "embajada" del Campeonato de España de Orientación 2025, un evento deportivo que se celebrará en la localidad sevillana de El Pedroso, del 17 al 20 de abril, que la Institución provincial ha patrocinado.

Una delegación encabezada por el alcalde El Pedroso, Sergio Vela, al que acompañaban el responsable de la Delegación sevillana de la Federación Andaluza de Orientación, Manuel Mármol; dos deportistas sevillanos de élite en la especialidad de Orientación, Irene Guerrero y Adrián Paniagua, y el director técnico del Campeonato, Santiago Santiago Veloso.

Fernández se ha interesado por los pormenores del deporte de la orientación, una disciplina en la que se necesita desplazarse de un punto a otro con ayuda de un mapa y una brújula, en terreno diverso y generalmente desconocido, mientras se avanza a gran velocidad. Los participantes reciben un mapa topográfico, normalmente confeccionado específicamente para este deporte, que utilizan para encontrar puntos de control en un orden preestablecido.

Según han explicado sus responsables, las inscripciones para el Campeonato suman ya un total de 1.700 deportistas, para participar en pruebas de 27 categorías diferentes, procedentes de 22 países.

"Esto no deja de ser una singularidad, porque los deportistas que no sean españoles no van a puntuar. Aún así, vienen a El Pedroso por el atractivo del mapa de esta prueba, un medio natural excelente en el ámbito de la Sierra Morena de Sevilla, y por la calidad de la prueba. Muchos son portugueses, que ya conocían la comarca por haber participado en el Campeonato Ibérico de Orientación, celebrado en esta localidad en 2019".

EN 18 KILÓMETROS CUADRADOS

El Campeonato de España de Orientación (CEOP 2025) es una competición de alto nivel que se disputará en un área de 18 kilómetros cuadrados de dehesa, organizada por la Asociación Deportiva de Orientación Lince (ADOL), en colaboración con la Federación Andaluza de Orientación (FADO) y la Federación Española de Orientación (FEDO), y en el que colaboran también: el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Pedroso, Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, Sierra Huéznar Villa Rural de la Sierra Norte y Oficina de Turismo de la Sierra Norte.

Se trata de una gran oportunidad para la promoción del turismo deportivo y el desarrollo económico en una zona rural de alto valor ecológico, como es la Sierra Morena sevillana. El Pedroso, con su riqueza natural y su extensión de bosques y montañas, vuelve a ser el escenario perfecto para esta competición, que no solo va a beneficiar al municipio sino que también consolidará la zona como un destino de orientación de referencia a nivel nacional e internacional.

LAS PRUEBAS

El programa incluye cuatro pruebas: sprint urbano, distancia larga, relevos y distancia media, además de un Model Event y entrenamientos en los días previos.

Los participantes podrán disfrutar de excelentes terrenos para la práctica de la orientación deportiva, la experiencia organizativa del Club ADOL y la elaboración de un nuevo mapa realizado por los cartógrafos portugueses Rui Antunes y José Batista, que se suma al ya existente desde 2019.

Parte de estas pruebas son clasificatorias para el Campeonato Mundial Junior de Orientación (JWOC) y el Campeonato Europeo Cadete y Juvenil de Orientación (EYOC).

La llegada de atletas, entrenadores, acompañantes y visitantes tendrá un impacto positivo en la economía local, beneficiando a sectores como la hostelería, restauración y comercio de El Pedroso y municipios cercanos. Además, el evento potenciará la visibilidad de la Sierra Morena de Sevilla como un enclave ideal para la práctica de deportes en la naturaleza.

ENTORNO PRIVILEGIADO

La elección de El Pedroso como sede del campeonato se ha basado en fortalezas como su inmejorable entorno natural, la calidad de su cartografía para la orientación, su conectividad con Sevilla y otras ciudades a través de infraestructuras como el tren de alta velocidad y la red de autovías.

Además, la organización del evento aplicará todos los criterios de sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental y promoviendo buenas prácticas ecológicas entre los participantes.

En ese sentido, para preservar el área medioambiental donde se realiza la competición, se habilitarán zonas de aparcamiento para vehículos, y tanto competidores como acompañantes y aficionados podrán utilizar un autobús lanzadera, que tendrá dos paradas, una próxima al parking específico para autocaravanas y suelo duro, y otra próxima a la estación de tren de El Pedroso.