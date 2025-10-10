Más de 200 efectivos municipales participarán en el operativo especial de la Romería de Valme en Dos Hermanas (Sevilla)

El jefe de la Policía Local de Dos Hermanas junto al Teniente Alcalde Delegado Antonio Morán durante la reunión del dispositivo especial de movilidad por la Romería de Valme. - AYUNTAMIENTOD DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha presentado este viernes el dispositivo especial de movilidad y prevención con motivo de la Romería de Valme, que se celebra el domingo 19 de octubre, que contará con más de 200 efectivos municipales.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, el Gobierno local lleva varios meses trabajando en la configuración del citado dispositivo para una romería que está considerada Fiesta Mayor de Dos Hermanas.

A nivel institucional, el teniente de alcalde y delegado del ramo, Antonio Morán, ha afirmado que se han mantenido "numerosas reuniones previas", tanto con el Ayuntamiento de Sevilla, como a nivel técnico con la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como la Jefatura Provincial de Tráfico.

Por parte del Ayuntamiento, desde la Delegación de Movilidad se ha planificado un amplio dispositivo que contará con la coordinación de alrededor de unos 200 efectivos entre agentes de Policía Local, Bomberos, Servicio de Información y Notificaciones, Cruz Roja, Protección Civil, así como los servicios de limpieza, adecentamiento urbano y demás Servicios Municipales que trabajarán ese día en colaboración con todos los agentes.

ACTUACIONES DEL DISPOSITIVO

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado un plan especial con el fin de que la circulación se desarrolle de la forma "más segura y fluida posible", que incluye el seguimiento por cámaras en circuito cerrado de televisión desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, con especial afección a la A-8032.

Así, la Jefatura Provincial de Tráfico emitió a principios de año una resolución decretando el corte de carreteras, en concreto la 22, para el corte de la carretera A-8032 el día de la Romería desde las 07,00 horas del domingo 19 de octubre y hasta las 23,00 horas del mismo día.

Como en la edición anterior, la DGT comunicará a través de los paneles de Mensaje Variable las afecciones y propuestas de posibles itinerarios alternativos, contará con medios aéreos y se coordinará con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En estos días previos a la celebración de la romería, la Jefatura de Policía Local de Dos Hermanas ha instalado, según la citada nota, diferentes elementos como vallas de seguridad y efectivos en los puntos de mayor concentración, como son el Ave María y la Caseta Municipal.

Además, la Delegación de Movilidad ha programado para el sábado víspera de Valme el refuerzo policial con agentes locales en el centro urbano con ocasión de la programación de los actos de la hermandad, especialmente previstos para la tarde del sábado, "para intentar evitar que se produzcan incidencias en los accesos a la Parroquia Santa María Magdalena".

Por parte de la Policía Nacional, el dispositivo ha sido diseñado para garantizar el normal desarrollo de la Romería en todo su recorrido, tanto dentro del término municipal de Dos Hermanas como en el tránsito por Sevilla hasta su llegada al Cortijo de Cuarto, a su paso por la barriada sevillana de Bellavista.

Dicho dispositivo se activará en los días previos a la Romería y durante todo el sábado y la madrugada del día 19, con patrullaje preventivo e inspecciones; así como durante todo el transcurrir de la romería el domingo día 19, con especial atención a los caballistas, al control de los asistentes y a la protección tanto de la carreta de la Virgen como de la comitiva que acompaña, tal y como ha incidido el Consistorio.

Además, en la carretera Dos Hermanas - Bellavista, la noche anterior a la romería se establecerán controles por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

PASO DE LA ROMERÍA

Por otro lado, la Hermandad de Valme ha informado al Ayuntamiento sobre el diseño del cortejo que acompañará a la carreta de la Virgen el próximo domingo con un total de 19 carretas, 60 galeras de papel rizado, 70 carros de mulos y 15 coches de caballos.

Un grupo de caballistas se abrirá paso delante de la carreta de la Virgen, custodiada y escoltada en todo su recorrido por la agrupación de la caballería de Policía Nacional, que será la encargada de marcar las distancias y velar por la seguridad.

Sobre la organización de la comitiva romera, el delegado ha puntualizado que "el cortejo ha sido organizado exclusivamente por la hermandad, con el registro y la numeración de la comitiva", de manera que de la Plaza de la Constitución partirán los caballistas, la carreta de la virgen, las carretas y galeras, mientras que los carros tirados por mulos esperarán en la Avenida de España con Glorieta de Andalucía, siguiendo el orden numérico establecido y se incorporarán tras las galeras.

El Ayuntamiento ha instalado además servicios portátiles y un perímetro de seguridad para la hermandad en la zona de Cortijo de Cuarto y, como novedad, se instalarán este año otros servicios portátiles en las zonas más alejadas, como son los aparcamientos del nuevo apeadero y la avenida de España hacia Venta La Palma.