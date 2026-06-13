Más de 200 personas participan en la segunda Copa Arcoíris de Sevilla contra la Lgtbifobia en el deporte

Segunda Copa Arcoíris contra la Lgtbifobia en el deporte en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este sábado, 13 de junio, en el Centro Deportivo Pino Montano la segunda Copa Arcoíris, una actividad dirigida a combatir la Lgtbifobia en el deporte y a reivindicar la inclusión del colectivo en el ámbito deportivo, que ha reunido a más de 200 participantes. La jornada se ha inaugurado con la lectura de un manifiesto contra la Lgtbifobia en el deporte por parte de jóvenes de distintas disciplinas.

En este acto inaugural, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha destacado que "si en la primera edición fue una copa solo de fútbol, este año la hemos extendido a fútbol sala, voleibol, tenis y pádel. Es una muestra del ánimo de ampliar esta iniciativa a distintas disciplinas, llegando a más deportistas, reafirmando que el deporte sevillano quiere ser un espacio libre de discriminación, donde todas las personas puedan participar siendo quienes son", según indica una nota del Consistorio hispalense.

"El deporte es convivencia, es trabajo en equipo, es respeto. No puede haber lugar en él para el odio ni para la discriminación. Con la Copa Arcoíris queremos enviar un mensaje claro, en Sevilla, el deporte es un espacio seguro de todos y para todos", ha añadido García.

Esta actividad, organizada por el Consistorio junto a la asociación Chicotá LGTB y al Orgullo Hispalense C.F., se enmarca en la programación municipal del Pride de Sevilla, con la que el Ayuntamiento conmemora el Orgullo Lgtbiq+ y mes de la diversidad, y reivindica los derechos del colectivo en todos los ámbitos de la vida de la ciudad.