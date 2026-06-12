Más de 200 profesionales se dan cita en el XI Encuentro Empresarial de la CES en la provincia de Sevilla

Foto de familia de dirigentes empresariales con ocasión de un encuentro en la provincia de Sevila, con el presidente de la CES y el alcalde de Utrera en el centro - CES

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 empresarios y profesionales han participado este viernes, 12 de junio, en el Monasterio de la Consolación de Utrera en el XI Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla, una iniciativa organizada por la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), que, tras once ediciones, se ha consolidado como uno de los principales espacios de reflexión, colaboración y generación de oportunidades para el tejido empresarial sevillano.

La jornada ha sido inaugurada por el vicepresidente del Círculo Empresarial de Utrera, Iván Walter; el presidente de la CES, Miguel Rus; el responsable de Instituciones de la Fundación Caja Rural del Sur, Rafael Peral; y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez. Al encuentro también han asistido el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo de la Junta, Antonio Augustín, y el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas, Antonio Ramírez, informa la CES en un comunicado.

Durante su intervención, el presidente de la CES ha destacado que este encuentro nació hace más de una década con el objetivo de acercar la organización empresarial al territorio y fomentar la conexión entre empresarios, emprendedores y profesionales de toda la provincia. "Hoy es una realidad consolidada que demuestra la fortaleza de nuestra red empresarial y la voluntad compartida de seguir creciendo, innovando y generando oportunidades", ha señalado.

Asimismo, Rus ha subrayado el trabajo del tejido asociativo empresarial de la provincia, destacando especialmente al Círculo Empresarial de Utrera por su compromiso con las empresas locales y el desarrollo económico del municipio, al tiempo que ha remarcado el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur y de las entidades colaboradoras del encuentro --Mapfre, Randstad, Iberdrola, Huawei, Iaxxon Solar Energy, BlackBox Led y la Zona Franca de Sevilla-- por hacer posible la jornada y contribuir al refuerzo de la competitividad empresarial.

En relación con los contenidos, Miguel Rus ha incidido en la importancia de abordar cuestiones estratégicas como el absentismo laboral, la gestión eficiente de los recursos energéticos y la incorporación de nuevas herramientas para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

Al respecto, Rus ha alertado del grave problema que el absentismo laboral está provocando en la productividad y la competitividad de las empresas, especialmente para las pymes y los autónomos, que representan el 98% del tejido productivo de la provincia. Además, ha incidido en que esta situación desincentiva la actividad económica y limita la capacidad de las empresas para generar empleo, invertir y seguir contribuyendo al desarrollo económico.

También ha explicado que el absentismo es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y cuya solución requiere la implicación de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y del sistema sanitario. En este sentido, ha advertido de las ineficiencias en la gestión de estas prestaciones y su impacto negativo en la actividad empresarial, dado que "merman la rentabilidad de las compañías, reducen su eficiencia y repercuten en el clima laboral".

Por otro lado, el presidente de la CES ha destacado que la competitividad energética constituye uno de los grandes retos del tejido empresarial, pero también una importante oportunidad para ganar productividad. Por ello, ha defendido la necesidad de facilitar el acceso a nuevas tecnologías y a mecanismos de financiación que permitan a las pymes y autónomos afrontar este proceso con garantías, así como de acercar a las empresas herramientas y soluciones que les ayuden a mejorar su eficiencia mediante la innovación.

Del mismo modo, ha avisado de la limitada capacidad de la red eléctrica, una situación que "pone en riesgo inversiones estratégicas y compromete el desarrollo económico de la provincia". "No puede tolerarse que empresas interesadas en establecerse en Sevilla, con el objetivo de generar riqueza y empleo, se vean impedidas de hacerlo, ni que aquellas que ya operan en el territorio afronten restricciones que limiten su expansión o la puesta en marcha de nuevos proyectos".

Durante su intervención, el presidente de la CES ha realizado, además, una defensa expresa de la figura del empresario y del autónomo, poniendo en valor su capacidad de iniciativa, inversión, innovación y generación de oportunidades. "Detrás de cada empresa hay personas que asumen riesgos, toman decisiones y trabajan cada día para crear riqueza y oportunidades".