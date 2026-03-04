Más de 2.000 profesionales del sector instalador andaluz se darán cita en marzo en Sevilla en FADIA 2026

Presentación oficial de Fadia 2026, el segundo Congreso-Feria de los Instaladores de Andalucía, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de marzo en Fibes (Sevilla). - FADIA

La sede de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha acogido este miércoles la presentación oficial de Fadia 2026, el segundo Congreso-Feria de los Instaladores de Andalucía, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de marzo en Fibes, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde se darán cita más de 2.000 profesionales y 70 empresas expositoras.

Según ha informado Fadia en una nota, el acto ha estado presidido por el viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, acompañado por el presidente de Fadia, Ángel Noguera, y la vicepresidenta de la Federación y presidenta de Epyme, Maite Cubero, quienes han destacado la dimensión estratégica que adquiere esta segunda edición para el sector instalador andaluz.

Durante la apertura, Cubero ha subrayado que la celebración de la presentación en la sede de la Consejería simboliza "la plena alineación entre el sector profesional de las instalaciones y la hoja de ruta industrial y energética de Andalucía".

En este sentido, Fadia 2026 prevé la participación de más de 70 empresas expositoras y la asistencia de más de 2.000 profesionales, consolidándose como "un punto de encuentro clave entre administración, empresas, asociaciones y profesionales".

En este contexto, "el instalador es el profesional que convierte la política energética en realidad. Sin instaladores cualificados no hay transición energética posible", ha destacado la vicepresidenta. Por su parte, el presidente de Fadia ha puesto en valor el éxito de la primera edición ,celebrada bajo la denominación Cofian, que superó los 3.000 visitantes, y afirmó que Fadia 2026 "nace con el objetivo de consolidar ese éxito y elevarlo a una dimensión estratégica superior".

Igualmente, Noguera ha señalado que Fadia representa a las asociaciones de instaladores de Andalucía y, a través de ellas, a más de 5.000 profesionales que "trabajan diariamente para facilitar la transición energética, la electrificación de la economía y la implantación de la innovación tecnológica en hogares, empresas e industrias".

Asimismo, ha agradecido el respaldo institucional de la Consejería, el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de Adime y la implicación de las asociaciones miembro de la Federación.

En esta línea, el viceconsejero ha reafirmado "el compromiso institucional con el fortalecimiento del sector instalador andaluz" y ha señalado que Fadia 2026 está "plenamente alineado con los objetivos estratégicos de modernización industrial, descarbonización y digitalización de la comunidad autónoma".

Por otro lado, rReforzar la capacitación técnica y la competitividad empresarial del instalador es una prioridad compartida entre la Administración y el sector", ha señalado el viceconsejero, quien ha animado a profesionales y empresas a participar activamente en esta segunda edición.

De este modo, el Congreso se articulará en torno a cuatro grandes ejes estratégicos; Digitalización, Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad aplicadas a las instalaciones; energía inteligente, autoconsumo, comunidades energéticas y descarbonización; adaptación al nuevo marco normativo 2026 y profesionalización empresarial; formación, talento, relevo generacional e integración social.

Fadia 2026 se consolida así como una plataforma estratégica de colaboración público-privada que sitúa al instalador como "agente clave de la transición energética y del desarrollo económico de Andalucía". El Congreso-Feria aspira no solo a ser un escaparate comercial, sino un espacio de reflexión, posicionamiento institucional y generación de oportunidades para un sector que impulsa innovación, empleo cualificado y competitividad industrial en la comunidad autónoma.

SOBRE EPYME

Integrada en Fadia, federación que agrupa a las asociaciones provinciales de instaladores de Andalucía, la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (Epyme) representa a casi 900 profesionales y empresas de Electricidad, Fontanería, Gas, Climatización, Calefacción y ACS, Frío, Telecomunicaciones, Protección Contra Incendios, Productos Petrolíferos Líquidos y Energía Solar.

Epyme cuenta con un centro de formación propio, homologado por la Junta de Andalucía, donde imparte especialidades relacionadas con el sector. Además, ofrece a sus asociados soporte técnico y jurídico, tramitación de denuncias de intrusismo y competencia desleal e información sobre normas y reglamentos, entre otros servicios de representación, gestión, defensa y ayuda a las empresas.