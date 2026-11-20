Jornada infancia institucional y niños de Alcalá por los derechos de la infancia. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE Guadaíra (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Los menores de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han alzado la voz por sus derechos con motivo del 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia durante la XII Jornada de la Infancia, organizada entre el Ayuntamiento y la Asociación Paz y Bien con la Fundación Azvi y la colaboración de la Peña Sevillista 'La Previá, la empresa Eutronics, así como con la participación de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que se ha desarrollado en el Complejo Deportivo Sur.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, bajo el lema 'Ninguna historia crece sola, necesita una red de apoyos', más de 220 menores han trabajado mediante diez talleres y han podido conocer los distintos tipos de familias y de entornos, y cómo entre todos ellos se teje la red de apoyos que niñas y niños necesitan para su desarrollo personal.

En este sentido, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y la delegada de Salud, Lidia Ballesteros, han participado de la actividad junto a los representantes y personal de Paz y Bien, encabezados por su presidente, Israel Montes, y de Azvi, entre ellos, la directora de la Fundación Azvi, Pilar Kraan.

En este contexto, la actividad ha formado parte del II Plan Local de Infancia, como proyecto de dinamización infantil para la promoción de los Derechos de la Infancia.

Para ello, se ha preparado como una jornada de convivencia entre menores de 5º de primaria de los colegios Antonio Rodríguez Almodóvar, José Ramón, San Mateo, Manuel Alonso y Silos, y el alumnado de Paz y* Bien, que ha contado además con un desayuno patrocinado por Servicios Sociales y la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía con demostraciones de vehículos.*