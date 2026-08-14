Más de 30 establecimientos locales se adhieren al bono realizado por el Ayuntamiento de Mairena (Sevilla)

Imagen recurso de comercios locales de Mairena - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Más de 30 establecimientos de Mairena del Aljarafe (Sevilla) se han adherido al 'Bono Mairena' 2026, la iniciativa del Ayuntamiento para apoyar a las familias y promover el consumo en los comercios y negocios locales de distintos locales, que se abrirá durante este otoño.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre los negocios que se han adherido al bono, han destacado librerías y papelerías, restaurantes y establecimientos de alimentación, centros de formación, comercios de moda y complementos, tiendas de tecnología e informática y ópticas, entre otros.

A su vez, estas empresas han mantenido una activa presencia online, principalmente por medio de redes sociales como Instagram o Facebook. A través de estas plataformas, han compartido novedades y han promocionado sus servicios para tener al tanto al público.

Asimismo, el listado de los establecimientos locales ha incluido TamTam Percusión, Mercado de Enma, Scientific Nutrition-By Musculatore Store, Clínica Médico-Estética María de Felipe, Mega- Bitts, St James, ProviHostel, Baoba Libros, Papelería Pencil, Papelería El Rastro, Reyes Suero, Vinopatas, Laserfit, Óptica Pisa.

Por su parte, otros comercios locales que se han unido a la iniciativa han sido Papelería Galileo Galilei, Avanza Sistemas, Mariscos Frescomar, Librería Triana, Peruvian Bakery, Atelier de Bodas, Picazo Clínica Dental, Estanco, La Tienda Nueva, Óptica Ciudad Expo, Gabinete de Estética Pilar Gaviño, Anónimo Restaurante, Detalles con Gusto, Vince Centro de Belleza y Bienestar, Brío Salud en Movimiento, Papelería Las Margaritas, Clínica Samalea, Samuel Chaves Díaz y Bridal Factory, entre otros.

En contexto, este Bono Comercio ha formado parte de una estrategia municipal más amplia para apoyar al tejido empresarial local, además, en los nuevos presupuestos municipales, aprobados por el Pleno el pasado 23 de julio, han multiplicado por más de tres la partida destinada a ayudas y servicios a empresas.