Más de 300 profesionales acercan la ciencia a las calles de Sevilla en la Noche Europea de los Investigadores

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SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla celebra por decimosexto año consecutivo La Noche Europea de los Investigadores junto a otras 375 ciudades de toda Europa. Con el objetivo de descubrir a las personas que están tras la ciencia que se desarrolla en los laboratorios y en los centros de investigación de la ciudad, una vez más, el último viernes de septiembre se celebrarán actividades simultáneamente en varios espacios de la ciudad.

Si bien la mayor parte se concentrarán en la Casa de la Ciencia, también conocido como Pabellón de Perú, el 25 de septiembre de 17,00 a 22,00 horas se ofrecerán actividades también en el Pabellón de Uruguay y en la Fundación Valentín de Madariaga. En total se han programado 78 actividades para la jornada del viernes que contarán con la participación de más de trescientos investigadores e investigadoras de varias instituciones científicas de la ciudad, informa la US en una nota de prensa.

El objetivo fundamental es el acercamiento entre la sociedad y los profesionales de la investigación, que dan a conocer su trabajo y presentan, de una forma cercana, la forma en que los avances repercuten en el día a día de la vida cotidiana de la ciudadanía. Al mismo tiempo, el evento se presenta como una herramienta fundamental para despertar vocaciones científicas en la juventud y potenciar la carrera investigadora como salida profesional.

La iniciativa, denominada en esta ocasión 'Aqualab', está dedicada al agua y a los eclipses. Bajo la idea principal de que la ciencia "fluye conectando a los investigadores, empoderando a la ciudadanía y construyendo un futuro resiliente, inclusivo y sostenible para Europa", se busca fomentar la comprensión de la ciudadanía de que la investigación es clave para abordar los múltiples desafíos.

PROGRAMA QUE AÚNA A OCHO ENTIDADES

La Universidad de Sevilla, a través de una cincuentena de investigadores e investigadoras, ha programado diez propuestas en el Pabellón de Uruguay entre las 17,00 y las 21,00 horas. El público podrá acercarse a cuestiones tan diversas como la genética y su relación con la mujer, la creación de materiales para descontaminar ríos, la luz y los hologramas, la seguridad alimentaria y la enfermedad celíaca, la biodiversidad urbana, la arqueología del agua en la antigua Roma o la física de los eclipses.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ofrecerá dieciocho actividades con la participación de setenta y cinco investigadores e investigadoras. Su programación abordará cuestiones de actualidad como la inteligencia artificial sostenible, el cambio climático y el papel de los bosques, la biotecnología y el código de los seres vivos, junto con talleres sobre movimiento y condición física, sociología de la vida cotidiana, lenguaje e identidad y la presencia de las mujeres en el nacimiento de las disciplinas científicas.

También habrá propuestas que conectan ciencia, historia y patrimonio, como paseos guiados por Sevilla y actividades sobre la Exposición Iberoamericana de 1929 y la transformación de la ciudad a través del tiempo. Las actividades se desarrollarán en espacios como la Casa de la Ciencia y la Fundación Valentín de Madariaga.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la Noche en Sevilla con ciento ocho investigadores e investigadoras de la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), entre otros.

A través de talleres, demostraciones, charlas y experiencias participativas, el público podrá descubrir cómo se estudia la biodiversidad de Doñana y de los bosques de Borneo, conocer los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, explorar tecnologías que convierten la piel en una herramienta para monitorizar la salud, comprender el papel del ADN en la investigación biomédica, descubrir nuevos materiales o participar en una cata científica de aceite de oliva virgen extra.

La Universidad Loyola participará con nueve actividades y alrededor de treinta investigadores e investigadoras. Entre sus propuestas destacan las charlas 'Lo que la muerte dejó escrito', del divulgador científico Álvaro Carmona, que partirá de 'El triunfo de la muerte', de Pieter Brueghel el Viejo, para explorar posibles huellas de la peste negra en nuestro genoma, e 'Ingenieros y médicos: una alianza al servicio de la vida', de José María Manzano, con ejemplos de inteligencia artificial, control automático y visión artificial aplicados a la medicina.

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC por sus siglas en inglés), sumará a más de quince investigadoras e investigadores de campos como la ingeniería de producto, la salud, las energías renovables o la economía circular. Entre sus propuestas habrá juegos para público infantil, como una oca del cambio climático y una actividad para desenmascarar al científico encubierto, además de un taller de consumo sostenible para comprender por qué algunos productos y servicios merecen el sello ecológico europeo.

Sevilla TechPark contará de nuevo con un corner tecnológico en el que se dará a conocer la actividad de asociaciones de alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla: ARUS, vinculada a vehículos de competición; VantUS, centrada en drones, y USRacing.

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) participará con una treintena de investigadores e investigadoras, mientras que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) presentará 'El gran trivial del patrimonio', un juego de preguntas y respuestas diseñado para todos los públicos.

PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD

La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía es un evento asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea. Está coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y fondos propios.

Conforman el consorcio las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, ocho centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba y la Fundación Pública Progreso y Salud a través del Biobanco del Sistema Sanitario e Iavante.

Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) son socios estratégicos del proyecto y colaboran estrechamente en su desarrollo.