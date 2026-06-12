Más de 3.300 familias sevillanas solicitan el Cheque Bebé en sus primeras semanas

Archivo - Imagen de archivo de la mano de un bebé. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha indicado que desde el inicio del plazo de solicitudes del Cheque Bebé el pasado 22 de mayo y hasta el 10 de junio se han recibido un total de 3.316 peticiones de familias sevillanas.

Así lo ha expresado la delegada durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local que ha tenido lugar en la Casa Consistorial este viernes, 12 de mayo, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo Vox sobre las solicitudes y previsiones del Cheque Bebé.

En relación con el cumplimiento de requisitos por parte de estas solicitudes, la delegada ha indicado que será al término del plazo de presentación de ofertas cuando, finalmente, se podrán comprobar los mismos para determinar el número de beneficiarios.

Si bien la convocatoria establece que el nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, esta se encuentra en el borrador del presupuesto del año 2027 y en el presupuesto de 2026.

Por su parte, el concejal de Vox Sevilla Fernando Rodríguez Galisteo, en su réplica, ha calificado este número de solicitudes como "una gran noticia" para la ciudad y ha reconocido la "labor" de esta iniciativa que "beneficiará a las familias por haber tenido un hijo en Sevilla".

No obstante, ha instado al Ayuntamiento a "comenzar a trabajar" en el análisis de los datos de los solicitantes para conocer "cuanto antes" cuántas peticiones habrían cumplido con estos requisitos, si bien Gastalver ha pedido "no recomendar" a los profesionales responsables de la comisión de la revisión "cómo hacer su trabajo".