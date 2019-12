Más de 400 cantantes aficionados interpretan El Mesías participativo en el Teatro Maestranza de Sevilla

Publicado 12/12/2019 12:39:41 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

'La Caixa', la Fundación Cajasol y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) se han unido para organizar conjuntamente una nueva edición de su tradicional concierto participativo de 'El Mesías de Händel' en el Teatro Maestranza.

Los conciertos participativos impulsados por 'la Caixa' desde hace 24 años ofrecen a las personas aficionadas a la música la oportunidad de participar en un importante proyecto pedagógico y musical, según ha explicado en un comunicado 'la Caixa'. Lo hacen junto a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio y "con una de las obras más emblemáticas y significativas del repertorio de todos los tiempos: 'El Mesías de Händel'".

En Sevilla, se trata de la vigésima ocasión en la que la entidad organiza un concierto participativo, y la decimosexta en la que lo hace con 'El Mesías de Händel'.

'La Caixa' ha explicado que el formato participativo convierte este concierto "en una propuesta única y diferente; una experiencia enriquecedora que hace posible el sueño de cantantes con ciertos conocimientos musicales de trabajar estrechamente con orquestas y directores profesionales e interpretar una obra de referencia del repertorio sinfónico-coral en un gran auditorio".

De esta forma, este concierto participativo es "mucho más que un concierto". Asimismo, "suprime las barreras entre el escenario y el público, y genera un nuevo espacio de integración en el que un amplio conjunto de cantantes aficionados comparte con los músicos profesionales, y también con todos los asistentes, esta emotiva celebración colectiva de la música".

La experiencia que vivirán los más de 410 cantantes no profesionales al participar en un concierto de estas características ya ha comenzado con el trabajo individual de cada una de las agrupaciones corales; así como con el inicio de los ensayos conjuntos el pasado mes de noviembre.

En total, han sido más de 30 horas de ensayos colectivos; un trabajo de preparación liderado por Fernando Rubio para alcanzar los objetivos marcados por el director Eamonn Dougan y participar en esta emotiva celebración colectiva de la música los próximos 21 y 22 de diciembre.

Bajo la dirección del prestigioso director, actuarán desde el escenario del Teatro de la Maestranza la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el coro Dúchann Collective, junto a un conjunto destacado de solistas formado por Mary Bevan, soprano; Victoria Simmonds, contralto; Thomas Walker, tenor; y Darren Jeffery, bajo.

A estos se añadirán, desde sus respectivas butacas, los cantantes no profesionales, procedentes de doce agrupaciones corales de la región: An Die Musik-Coro de Cámara, Coral Polifónica de Tomares, Coral Polifónica Ecijana (Écija), Coral San Felipe Neri de Sevilla, Coro Aretiena (Aracena), Coro ARS Vivendi de Sevilla, Coro de la Universidad de Huelva, Coro de la Universidad Pablo de Olavide, Coro Filarmonía de Sevilla, Coro Polifónico Orippo, Orfeón Portuense (El Puerto de Santa María), y Orfeón Virgen de la Escalera (Rota).

MÁS DE 58.000 CANTANTES

En 1995, 'la Caixa' fue pionera en España al convertir la interpretación de 'El Mesías de Händel' en una experiencia colectiva, "un sueño para los aficionados a la música coral y con ciertos conocimientos musicales, que cantan algunas de las partes corales de este gran oratorio junto a orquestas, solistas y directores de prestigio internacional".

En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-corales emblemáticas, desde el Réquiem de Mozart hasta Carmina burana de Carl Orff pasando por la Cantata 147 de Bach. También ha puesto en marcha otras iniciativas recientes como 'El musical participativo' y '¡Cantemos el Cine!', en los que se interpretan algunas de las piezas más emblemáticas de los musicales de Broadway y de la historia del cine, respectivamente.

Desde 1995, esta actividad colectiva se ha extendido a más de 40 ciudades españolas que se han sumado al proyecto "con un importante éxito de acogida y participación". Un total de 58.700 participantes han cantado las partes corales de las obras programadas, y 508.000 personas han asistido a los conciertos realizados.

Este año 2019, 'la Caixa' organiza 16 conciertos participativos en doce ciudades, con la participación de unos 3.200 cantantes aficionados.

EAMONN DOUGAN, DIRECTOR

Eamonn Dougan es un inspirado director y un reconocido barítono. Formado en el New College de Oxford, completó sus estudios vocales y de dirección en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama de Londres. Es director asociado del conjunto The Sixteen y director fundador de Britten Sinfonia Voices.

Por su parte, el Dúchann Collective es el nuevo conjunto vocal e instrumental que impulsa Eamonn Dougan, su director. Con un nombre que se inspira en una antigua palabra irlandesa usada para referirse a una canción o melodía, el colectivo está formado por algunos de los mejores cantantes e instrumentistas que trabajan en el Reino Unido, reuniendo a intérpretes experimentados con jóvenes talentos emergentes en un mismo proyecto.

La ROSS, creada a iniciativa de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, se presentó en 1991, "convirtiéndose en un referente cultural indiscutible". En 1995, Juan Carlos I le concedió el título de 'Real'. Actualmente, ocupa un lugar destacado en el panorama sinfónico nacional e internacional. Vjekoslav'utej, Klaus Weise, Alain Lombard y Pedro Halffter han sido sus directores titulares. John Axelrod ha sido su más reciente director artístico y musical.