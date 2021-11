Más de 4.600 corredores participan este sábado y el domingo en el XXXIX Cross de Itálica

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido este viernes a una delegación de atletas participantes en la edición 2021 del Cross de Itálica, integrada por los españoles Adel Mechaal e Irene Sánchez; el etíope Nibret Melak y la keniata Margaret Chelimo.

Y en la que ha estado acompañado por varios responsables del ámbito deportivo e institucional: Luis Saladie, director de Competiciones y Eventos de la RFEA; la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez Fernández; el alcalde de Santiponce, Justo Delgado; el coronel delegado de Defensa de Andalucía, Carlos Ángel Echevarría; la directora general del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Carolina Morales, y el director técnico del Cross Internacional de Itálica, José Manuel Díaz Chaves.

Villalobos ha mostrado su agradecimiento a la Real Federación Española de Atletismo por su sensibilidad ante la propuesta de la Diputación, organizadora del Cross de Itálica, del traslado de fecha de este certamen, así como a la acogida de una nueva edición del Campeonato en las pistas italicenses.

El presidente provincial ha puesto el acento además en la importancia del Cross de Itálica en la historia deportiva: "el Cross es una gran embajada de la provincia ante el mundo".

"Con la difícil coyuntura a la que nos enfrentamos en esta economía post Covid, sumar sinergias en la organización de dos eventos deportivos de semejante potencia -en su última edición el Cross contabilizó 3.700 participantes y unos 15.000 espectadores en su pico más alto, mientras que la última edición del Campeonato convocó en Soria a unos 3.000 atletas-, se traduce en un impulso económico importante para Santiponce y la provincia", ha dicho el presidente.

También el representante de la RFEA, Luis Saladie, colaborador del Cross de Itálica en otras ediciones y buen conocedor del pulso atlético de la provincia a través de su participación en la organización del Campeonato del Mundo Sevilla 99, ha agradecido a Villalobos la acogida que está brindado Itálica al Campeonato de España y ha destacado la experiencia organizativa y técnica de la 'familia del Cross', ante la complejidad que supone la celebración conjunta de ambas pruebas, sobre todo por el número de atletas que moviliza.

MÁS DE 4.600 ATLETAS

Más de 4.600 atletas han firmado su participación en el XXXIX Cross Internacional de Itálica y en el LVI Campeonato de España de Campo a Través por Clubes: 2.174 atletas de 187 clubes formarán parte de los 422 equipos que lucharán por los títulos de campeones de España en las once categorías y, en lo que se refiere a la categoría absoluta, se disputará, además, junto al Cross, que es la cuarta parada del World Cross Country Tour Gold de World Athletics que se celebra en España.

Este sábado se iniciarán las competiciones a las 10,00 horas, con un calendario que incluye: Cross popular masculino, Sub 14 masculino y femenino, Sub 12 masculino y femenino, Sub 10 masculino y femenino, el Cross popular femenino y el Campeonato de España de clubes relevo mixto.

El domingo 21 se inicia la gran matiné del Campo a Través a las 9,30 horas, con las pruebas de mujeres y hombres de Sub 16, Sub 18, Sub 20, el Campeonato de España de clubes Sub23 femenino y masculino para concluir con las dos pruebas internacionales del Cross de Itálica, a las 13,05 las mujeres y a las 13,50 los hombres.

FIGURAS INTERNACIONALES

En la prueba masculina lidera la inscripción el eritreo Aaron Kifle, cuarto el pasado año y que viene de ganar el pasado domingo en Atapuerca; junto a Rodrigue Kwizera (que compite en el nacional de Clubes), y que una vez más es cabeza de cartel de una lista donde aparecen los hermanos ugandeses Yoel y Thomas Ayeko, los etíopes Nibret Melak y Yemane Haileselassie, el atleta de Bahrein Albert Rop o los portugueses André Pereira, Edson Barros e Isaac Naser, así como los españoles Abdeslam Oukhelfen, el español más en forma (tercero en San Sebastián y quinto en Atapuerca), el actual campeón de España Carlos Mayo, Adel Mechaal, el sempiterno segoviano Javier Guerra, el soriano Daniel Mateo, Nassim Hassaous que tan buena actuación tuvo en Atapuerca donde fue 12º, Houssame Eddine Benaboou, Miguel Ángel Barzola y el gallego Adrián Ben, en su primera prueba larga en esta especialidad tras correr el cross corto en Atapuerca.

En mujeres, presencia estelar de la vencedora el pasado año, la keniana Margaret Chelimo, que se las verá sobre todo con la reciente ganadora en Atapuerca, la eritrea Rahel Daniel Grebreyohannes.

Pelearán por la victoria junto a la turca Yasmine Can, actual campeona de Europa de campo a través, así como la líder mundial de 3.000 metros obstáculos, la keniana que ahora corre por Kazalkhistán Norah Jeruto Tanui en un elenco donde además aparecen las kenianas Beatrice Chebet, Fancy Cherono y Lucy Maiwa, la ugandesa Esther Chebet, la etíope Zeref Wondmagegn, la eritrea Tesfu Dolshi, las italianas Nadia Battocletti y Anna Arnaudo o la británica Angharad Davies.

LA CAMPEONA DE ESPAÑA

Entre las españolas que no participan en el Campeonato de Clubes sobresale la figura de la actual campeona de España de la especialidad, la toledana Irene Sánchez-Escribano, ganadora en la Espada Toledana en su regreso a la competición, recuperada de la lesión del pasado verano que la impidió participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y que en Atapuerca el pasado domingo completó una destacada carrera, donde fue la tercera mejor española tras Carolina Robles y Celia Antón.

También estarán Carla Gallardo, la olímpica Lucía Rodríguez, Ana Lozano y jóvenes promesas como Marina Martínez, Mireya Arnedillo y Marta Serrano, que tan buenas actuaciones tuvieron en el pasado Europeo sub23 de Tallinn.