Más de 540 comercios sevillanos se adhieren a la primera fase del programa Bonos Consumo 2026

Archivo - Un establecimiento adherido a la iniciativa del Bono Sevilla para fomentar el consumo en comercios minoristas. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 546 negocios de Sevilla se han sumado al programa de Bonos Consumo 2026 durante la primera fase de adhesión al programa, que ha tenido lugar entre el 14 de abril y el 22 de mayo, si bien la segunda fase tendrá lugar entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la mayoría de negocios adheridos a esta iniciativa, que tiene como objetivo "fomentar e impulsar el desarrollo de la economía local", se encuentran presentes en zonas como la Avenida Sánchez Pizjuán, la calle Feria o Pagés del Corro.

Por áreas, destacan de igual forma el número de negocios adheridos a calles como Asunción, Pagés del Corro, Sierpes, San Eloy, José Laguillo o San Jacinto. Además, en menor medida, resaltan negocios situados en las calles Marqués de Nervión, Carretera de Carmona, la Avenida Santa Cecilia, la Calle Rioja o León XIII.

En cuestión de distritos, más un centenar de negocios adscritos pertenecen al Casco Antiguo, algo más de medio centenar al Distrito de Nervión y algo más de una veintena a zonas próximas al Polígono San Pablo. El barrio de Triana se sitúa como uno de los que han llevado a cabo un mayor número de solicitudes, al igual que San Bernardo o El Porvenir.

En contexto, el segundo plazo tiene un carácter complementario al primero, es decir, quien hubiera sido admitido como establecimiento adherido en la primera campaña, no tendrá que volver a presentar solicitud en el segundo plazo.