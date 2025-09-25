Más de 60 entidades sociales participan en la segunda edición de la feria 'Sevilla, Ciudad comprometida'

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado la II Feria de Entidades Sociales 'Sevilla, Ciudad Comprometida', un encuentro que en esta edición ha reunido a más de 60 asociaciones y organizaciones de la ciudad en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, "tras el éxito de la primera edición, una veintena de nuevas entidades se han sumado a este encuentro, que ya forma parte de la programación municipal de actividades en materia de participación y cohesión social. La feria, que se celebra durante esta semana, combina actividades expositivas con ponencias y mesas de debate", ha señalado el delegado de Asociaciones, José Luis García, en la inauguración de esta feria.

Durante el acto inaugural, el edil ha subrayado "la importancia de este espacio como punto de encuentro entre administración, entidades sociales y ciudadanía, destacando la cooperación y el voluntariado como motores de cambio para avanzar hacia una Sevilla más inclusiva y solidaria".

A lo largo de la feria, el salón de actos de la Facultad está acogiendo diversas ponencias y mesas de debate centradas "en el papel de las entidades sociales en la transformación comunitaria, el fomento del trabajo en red y el fortalecimiento del tejido asociativo".

Como "broche final a esta semana dedicada a la solidaridad", el viernes 26 de septiembre se celebrará en la Fundación Tres Culturas la II Gala de Premios 'Sevilla, Ciudad Comprometida'.

En esta edición, un total de 17 entidades recibirán un reconocimiento público por "su compromiso y por la labor social que desarrollan en beneficio de la ciudadanía sevillana".