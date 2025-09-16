Más de 6.000 asistentes a Noctaíra, récord de público, consolidan a Alcalá (Sevilla) como destino cultural en verano

El delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, frente al cartel de Noctaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La programación de Noctaíra 2025 "ha batido récords" este año, con más de 6.000 espectadores, con su programación cultural y de ocio para todos los públicos a lo largo de los meses de verano, "proyectando Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al resto de la provincia sevillana".

El delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha valorado en una nota de prensa la cifra de asistentes que han disfrutado de los espectáculos, en una edición que empezó el 3 de julio con el concierto de Efecto Mariposa, y "que ha sido especial, al estar dedicada al 150 aniversario de Joaquín el de la Paula, y en la que hemos estrenado una nueva imagen corporativa".

Rivas ha remarcado la consolidación y crecimiento de Noctaíra, que "este año ha ofrecido al público espectáculos de una altísima calidad y en escenarios monumentales o naturales que han amplificado capacidad para emocionar".

Asimismo, Rivas ha destacado la respuesta del público, que "ha acudido expectante y con entusiasmo a cada cita, que ha podido degustar desde la emoción del teatro de vanguardia hasta la intimidad de los recitales musicales, pasando por la alegría de las rutas que han llenado de vida las calles y los barrios".

Además, Rivas ha señalado que "Noctaíra 2025 se ha cerrado con más espectadores, más audiencia, y con un mayor éxito de público que viene a refrendar un programa consolidado tanto en Alcalá como en la provincia de Sevilla, tanto es así que en torno al 40% de los espectadores proceden de otros municipios de la provincia".

Por último, el delegado ha apuntado que "desde la delegación de Turismo se seguirá impulsando y potenciando Noctaíra, que el año que viene celebrará su décima edición para que siga atrayendo a más espectadores".