Más de 650 efectivos policiales velarán por la seguridad de La Vuelta a su paso por la provincia de Sevilla

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en la reunión de coordinación de seguridad y vial con los municipios sevillanos por donde discurrirá la etapa 17 de La Vuelta - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Tráfico velarán por la seguridad ciudadana y vial durante el transcurso de La Vuelta ciclista este 9 de septiembre con motivo de su decimoséptima etapa, en la provincia de Sevilla, según se ha informado en la reunión de coordinación de seguridad sobre la prueba celebrada en la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla.

A la jornada, presidida por el subdelegado Francisco Toscano, han asistido representantes de los ayuntamientos de Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso de Alcor, Carmona, Brenes, La Rinconada y Sevilla; así como de sus respectivas policías locales, informa el Gobierno en una nota de prensa.

Además, ha participado la dirección técnica de La Vuelta, así como la comandancia de la Guardia Civil, la comisaría provincial de la Policía Nacional y la jefatura provincial de Tráfico.

La etapa 17 de La Vuelta, de 185 kilómetros, se desarrolla el día 9 con salida, por primera vez, desde Dos Hermanas, a las 13,00 horas, y final en el Paseo Cristóbal Colón de Sevilla capital, junto a la plaza de toros de la Maestranza, a partir de las 17,15 horas. La prueba incluye el esprint en La Rinconada.

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado al respecto que esta etapa es una de las que tiene mayor número de localidades recorridas de la actual edición de La Vuelta, con doce municipios, "y, por lo tanto, supone un reto adicional en materia de coordinación y de cooperación".

La Guardia Civil moviliza para este acontecimiento 311 agentes más una veintena de efectivos de la Agrupación Provincial de Tráfico. El instituto armado tiene encomendadas labores tanto de seguridad ciudadana en los municipios de su demarcación, como el control de la seguridad vial.

Por su parte, la Policía Nacional cuenta con un operativo especial para garantizar la seguridad tanto de los participantes y organizadores de La Vuelta como del público asistente. El dispositivo suma 326 efectivos, incluidas las unidades de atención al ciudadano, caballería, canina y medios aéreos, entre otras.

Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen como misión vigilar, prevenir y actuar contra cualquier delito así como ante cualquier alteración del desarrollo normal de la carrera. A estos recursos se unen además las policías locales.