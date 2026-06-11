Más del 90 % de estudiantes superan la convocatoria ordinaria de la PAU en la Universidad de Sevilla y la UPO

Archivo - Una alumna antes de comenzar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 90 % de estudiantes examinados en la convocatoria ordinaria en la Universidad de Sevilla han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), si bien este porcentaje se ha elevado ligeramente en el caso de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), pues del total de estudiantes que se matricularon en la fase de acceso han superado la prueba el 90,42 por ciento.

Según ha referido la Hispalense en una nota de prensa, en total se han matriculado en esta ocasión un total de 9.335 estudiantes en la Prueba de Acceso, de los cuales 9.566 se presentaron finalmente a los exámenes y 8.399 resultaron aptos. La nota media de esta edición se sitúa en un 7,61 -- sobre diez -- y 433 estudiantes han logrado más de un 13.

Por otra parte, 2.671 estudiantes se matricularon únicamente en las Pruebas de Admisión en el caso de la US, lo que eleva el número total de personas matriculadas en la PAU celebradas en la Universidad de Sevilla a 12.006. Las pruebas se han desarrollado sin incidencias en las 24 sedes establecidas en la US.

En su caso, 1.859 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de 36 centros de Sevilla capital y provincia se examinaron en esta misma convocatoria de la PAU en el campus de la Universidad Pablo de Olavide.

Este 11 de junio y hasta el día 22 del mismo mes comienza el plazo de preinscripción para la solicitud de plazas en las universidades públicas andaluzas. La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se realizará en Andalucía los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Los alumnos que hayan realizado la PAU en la Universidad de Sevilla podrán obtener sus calificaciones a través de mensaje SMS y correo electrónico personalizado, así como consultarlas en el apartado habilitado para ello en la Secretaría Virtual de la institución universitaria.

Por su parte, aquellos que se hayan examinado en la UPO también recibirán sus calificaciones por mensaje, aunque también podrán consultarlas en los servicios personales en la web de la Universidad.