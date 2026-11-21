Más de medio millar de personas asiste al concierto en la parroquia de San Agustín de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cultura, emoción y patrimonio se han dado la mano esta pasada noche en la Parroquia de San Agustín de Alcalá de Guadaíra con el Concierto 'Bondad: Candlelight', a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad del que disfrutaron más de medio millar de espectadores.

"Se ha tratado de un bello espectáculo multisensorial cargado de sentimiento que ha encandilado al público al unir la música, la calidad interpretativa de La Bondad y la luz de las velas en uno de los templos más emblemáticos de nuestra ciudad. El ambiente generado ha sido muy especial, por la acústica que permite un templo, por la visual de los distintos elementos entre la penumbra, el aroma de las velas una experiencia inolvidable", según el delegado de Turismo, Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, quien ha recordado que este concierto forma parte del ciclo musical 'Alcalá EnClave de Música'.

Según un comunicado, esta iniciativa, que nace a propuesta de la Delegación de Cultura, pretende acercar la música a toda la ciudadanía por diferentes espacios de la ciudad, ofreciendo un repertorio variado y de calidad con diferentes piezas y estilos, de la mano de las dos formaciones musicales de la ciudad, la Agrupación Musical Cristo de la Bondad y la Banda de Música de Alcalá. Incluso ha permitido, por primera vez en la historia, llevar a cabo conciertos conjuntos entre las dos formaciones.

Rivas ha querido agradecer la valentía, la generosidad y la buena acogida de ambas bandas "de una iniciativa que pone de relieve la música y la cultura, y la puesta en valor de todos los lugares que tenemos en la ciudad, donde compartir, disfrutar y conectar con la cultura".

Además, ha incidido en "la respuesta ciudadana como muestra de que la calidad no pasa desapercibida y da a la razón al buen trabajo que se está realizando desde Cultura. Prueba de ello es el más de medio millar de espectadores que han entrado en San Agustín a la luz de las velas. Rivas también ha destacado la generosidad de la parroquia y la colaboración de la Hermandad de La Borriquita.

Este programa ya ha propiciado otras citas que "han marcado un antes y después en el calendario cultural de la ciudad, como los dos conciertos de música andaluza y de bandas sonoras en el Castillo que sirvieron para poner de relieve el talento de las dos formaciones alcalareñas, y unir la música, el patrimonio y la identidad de Alcalá en un marco incomparable".

El público que aún no haya disfrutado de este programa, aún puede hacerlo porque los conciertos continuarán en los próximos meses. Concretamente, el próximo 12 de diciembre, en el Parque Centro, actuará la Guadaíra Big Band, perteneciente a la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila (Banda de Alcalá). El día 20 de febrero el programa se trasladará al Centro San Miguel que acogerá un concierto de la Agrupación del Cristo de La Bondad bajo el nombre de 'Bondad al piano'. La última cita, conjunta, será el día 6 de marzo de 2027 en el Auditorio Riberas del Guadaíra con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma del próximo año.