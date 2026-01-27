Más de tres millones de euros para reforzar la acción social de entidades con la convocatoria 'Sevilla Solidaria'

El alcalde de Sevilla saluda a un menor inmerso en el programa de ayudas del Consistorio para reforzar la acción social de las entidades. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la resolución provisional de la convocatoria 'Sevilla Solidaria 2026', dotada con 3.074.914 euros para proyectos de acción social que se ejecutarán a lo largo de este año por parte de más de 200 entidades sin ánimo de lucro, en coordinación con los servicios sociales municipales.

En este sentido, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha señalado que este 2026 "incrementamos el presupuesto de 'Sevilla Solidaria', un 7% más respecto a 2025, aumentando a nuevas líneas sectoriales, especialmente a personas sin hogar y discapacidad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El programa ha pasado de 1,27 millones en 2017 a 3,07 millones para 2026. "Consolidamos este programa como un pilar fundamental de nuestras políticas de inclusión, prestando especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión, para hacer de Sevilla una ciudad de oportunidades para todos", ha añadido el concejal.

De este modo, la distribución por líneas de actuación sectorial se reparte en proyectos de proximidad en los centros de Servicios Sociales (14 ámbitos territoriales); un montante de 892.500 euros para intervención con infancia y familias, mayores, prevención del absentismo, espacios públicos y dinamización comunitaria; un total de 820.414 euros para dispositivos de calle, centros y campañas de frío y de calor, con refuerzo de recursos de baja exigencia y acogida, y 385.000 euros en programas de inclusión, vida independiente, apoyo a familias y accesibilidad en la comunicación.

En lo que a la población chabolista se refiere, se reservan 100.000 euroa para intervención socioeducativa con menores y familias en el asentamiento de El Vacie, mientras que en el apartado 'Otros grupos en especial vulnerabilidad' se destinan 877.000 euros para infancia y adolescencia, mujeres, inmigrantes, prevención de adicciones, voluntariado, absentismo, reclusos y exreclusos.

"Con 'Sevilla Solidaria' garantizamos continuidad de programas que funcionan y abrimos nuevas oportunidades allí donde los indicadores sociales lo exigen. Desde el equipo de Gobierno de José Luis Sanz mantenemos como prioridad reforzar las ayudas a los Centros de Servicios Sociales y a las entidades que trabajan por quienes más lo necesitan, con el objetivo de llegar a más vecinos y mejorar su calidad de vida", ha concluido García.