Medicina busca ocho actores para evaluar la capacidad de los alumnos de resolver una situación clínica simulada

Archivo - Fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) ha licitado la contratación de ocho actores profesiones para la realización de la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). La prueba es práctica y está cronometrada y es utilizada en ciencias de la salud y está diseñada para evaluar la competencia clínica, las habilidades comunicativas y el razonamiento médico de los estudiantes.

La prueba se organiza como un circuito de varias "estaciones". En cada una de ellas, el estudiante se enfrenta a una situación clínica simulada diferente durante un tiempo limitado (generalmente de ocho a diez minutos por estación). Previamente, dispone de un par de minutos para leer el caso clínico inicial. Esta situación clínica simulada es desempeñada por actores, que cumplen la función de pacientes. La prueba ECOE aporta un 30% de la nota final del rotatorio clínico que se desarrolla a lo largo del sexto curso del Grado en Medicina. Deben realizarla todos los alumnos de ese curso.

Los estudiantes deben pasar un circuito que consta de veinte estaciones en las que se encuentran diferentes situaciones clínicas que deberán abordar en su día a día como médicos, entre ellas reanimaciones cardiopulmonares, suturas o exámenes ginecológicos, entre otras pruebas. El final del circuito es uno de los momentos más complicados: los futuros médicos deben rellenar un certificado de defunción correctamente y luego dirigirse a la sala de espera para comunicarle al familiar, otro actor, el fallecimiento del paciente. La prueba dura alrededor de tres horas por alumno.

En el caso de la US, esta prueba se realizará en la Facultad de Medicina durante la segunda quincena del mes de mayo de 2027 (del 17 al 20 de mayo, previsiblemente). El contrato tiene un presupuesto de 10.188,20 euros (IVA incluido). A los actores se les exige que tengan "de media" una experiencia acreditada de un mínimo de dos años en la celebración de la prueba ECOE en una Facultad de Medicina española, debido a la "dificultad y especificidad" que entraña la celebración de esta prueba, en la que participan más de 300 alumnos del 6º curso del Grado en Medicina. La acreditación de cuatro años de experiencia o más, de media, implicará el máximo de puntuación. También se valorará, aunque en menor medida, el precio de la prestación del servicio.