El médico Mario Alonso Puig participa en las CEU Talks Inspiring Education

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico y conferenciante Mario Alonso Puig ha visitado este jueves el Campus de la Universidad CEU Fernando III para participar en un CEU Talks Inspiring Education dirigido a la comunidad educativa del CEU.

Según una nota remitida por la Universidad, el evento ha sido titulado 'Claves para una vida de éxito'. En ella, el ponente ha ido desgranando cuál es la vía para tener "una vida plena, que depende en gran medida de nuestra capacidad para controlar la mente y actuar de forma coherente con lo que pensamos". Ha sido presentado por Paloma Carrasco, profesora del Grado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida de la CEU UF3.

Mario Alonso Puig ha centrado la atención del auditorio en el desarrollo personal y en la importancia de "ser tolerantes con las ideas de los demás, crear vínculos que favorezcan la colaboración y el apoyo mutuo, proyectar un futuro apasionante y estar siempre dispuestos a aprender y a adaptarse".

Respecto a tolerancia, ha hecho hincapié en "que se demuestra en cómo vives, no en lo que dices". "Es necesario estar abiertos a escuchar otras opiniones aunque discrepen de la que tú te has formado por tu propia experiencia o tus circunstancias, miramos con los ojos, pero vemos con el cerebro", ha afirmado.

También se ha dirigido a los jóvenes, "cuando os digan que sois la generación de cristal, sois la generación de acero. Por ejemplo, durante la pandemia se hablaba de los jóvenes que hacían fiestas, pero no se aquellos que estaban encerrados junto a sus padres y a sus abuelos, cuidándolos, evitando posibles contagios", ha asegudado. "No dejéis pasar ni una oportunidad, juguemos a ganar, no a no perder".