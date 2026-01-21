El Medio Maratón guardará los dorsales a los corredores que "tengan problemas logísticos para poder llegar a Sevilla"

Archivo - El Medio Maratón de Sevilla 2024 en una imagen de archivo. - SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización del Medio Maratón de Sevilla ha indicado que van transferir los dorsales para la edición 2027 a aquellos corredores "que tienen graves problemas logísticos para poder llegar a la capital andaluza este fin de semana".

Según han informado en una nota, en las próximas semanas se va a poner en marcha el protocolo de atención a los afectados a través de una cuenta de correo que se habilitará para ello.

Asimismo, la organización ha trasladado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Por ello, antes de la salida de la carrera, este domingo 25 de enero, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado que esta edición contará con "récord" de participantes, 20.000 corredores. Más de 6.000 corredoras en la línea de salida, más de un 32% del total, y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas. Entre ellos, han destacado los casi 600 franceses que se pondrán el dorsal en la capital andaluza.

En esta línea, para un 55% de los corredores será la primera vez que corran esta prueba, y sólo uno de cada 4 participantes es residente en Sevilla y provincia. Por ello, el Consistorio ha subrayado que el impacto económico sobre la ciudad "será mucho mayor que en ediciones anteriores".