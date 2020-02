Memoria.-Adelante señala el "intercambio de cartas" con la Macarena en 2017 y pide a Espadas más "implicación"

Sandra Heredia avisa de que "ya ha pasado tiempo suficiente para que el Ayuntamiento tome el papel de mediación"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado este martes el "intercambio de cartas" entre dicha institución y la hermandad de la Macarena en 2017 merced al acuerdo plenario que pide que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, reclamando al Gobierno local del socialista Juan Espadas más "implicación" en el asunto y que "tome las riendas" del mismo, si bien el Consistorio viene avisando de que las competencias en la materia corresponden a la Junta de Andalucía.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la edil de Adelante Sevilla Sandra Heredia ha rememorado el debate protagonizado entre la concejal de Igualdad y Participación Ciudadana, Adela Castaño (PSOE), y ella misma en la Comisión de Control y Fiscalización previa al pleno ordinario de diciembre, en torno a la "hoja de ruta" para que la basílica de la Macarena deje de acoger los restos de Queipo de Llano, a cuyas órdenes fueron cometidos los fusilamientos acontecidos en Sevilla tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.

Sobre el asunto pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

EL PAPEL DE LA JUNTA

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares".

Más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está "dictada", sin un "reglamento que la perfeccione", no pesa "ninguna obligación de sacar" los restos del militar. Eso sí, la entidad avisaba recientemente de que la construcción de dicho columbario "no tiene fecha de inicio ni de finalización".

Sandra Heredia, en ese sentido, ha rememorado que Adela Castaño alegaba que la tumba está depositada en un "lugar privado de uso público" en el que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía es "competencia" de la Junta, no del Ayuntamiento hispalense, y defendía además el "diálogo" municipal con la hermandad para sacar de la basílica los restos del militar golpista.

EL "INTERCAMBIO DE CARTAS"

Al respecto, la edil de Adelante ha señalado el "intercambio de cartas" que durante 2017 protagonizaron el Ayuntamiento y la hermandad merced al acuerdo plenario de 2016. En su carta de respuesta, recogida por Europa Press, la hermandad de la Macarena defendía que en la "lápida funeraria" de su "hermano mayor honorífico" no figura "ningún epitafio ni símbolo alusivo a la Ley de Memoria Histórica".

Recordando que dicho "intercambio de cartas" se remonta a 2017, Sandra Heredia ha avisado de que "ya ha pasado tiempo suficiente para que el Ayuntamiento tome el papel de mediación", porque la sociedad no puede "esperar más" y "la pelota no puede estar de un tejado a otro" constantemente. "Este Gobierno (local) socialista debe tomar las riendas del asunto, porque no se están tomando las medidas necesarias ni se cumple la implicación que la ciudadanía está pidiendo al Gobierno municipal", ha enfatizado.