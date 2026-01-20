Al menos cinco alumnos heridos tras la caída del techo de un aula del IES Miguel de Cervantes en Sevilla

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco alumnos, de unos 15 años de edad, han resultado heridos este martes, 20 de enero, tras el desprendimiento del techo de escayola de un aula de la segunda planta del IES Miguel de Cervantes de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10,36 horas, cuando varios testigos han alertado del desprendimiento del techo de este inmueble situado en la calle Manzana de la ciudad hispalense. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones sufridas por los estudiantes.

El desprendimiento ha provocado, al menos, cinco heridos, según adelantaba ABC y ha confirmado el 112 a esta agencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios del 061, así como de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos, que continúan trabajando en el centro.