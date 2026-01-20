Herido un joven de 20 años tras caer de un andamio de una altura de dos plantas en la plaza de Santa Cruz en Sevilla

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido en la jornada de este lunes, 19 de enero, tras caer desde un andamio situado en la Plaza de Santa Cruz de Sevilla, desde una altura aproximada de dos plantas, según ha confirmado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112.

El accidente se produjo sobre las 8,45 horas, momento en el que varios testigos alertaron de la caída de un joven desde un andamio ubicado en la mencionada plaza, en la confluencia con la calle Nicolás Antonio.

El herido fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde fue atendido de las lesiones sufridas a consecuencia del accidente.

Tras el aviso, se activaron los servicios sanitarios del 061 y efectivos de la Policía Nacional.