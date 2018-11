El mercadillo del Charco de la Pava cumple más de un año sin celebrarse y los vendedores reclaman soluciones

Publicado 13/11/2018 19:25:07 CET

Tras apostar por la regularización de los puestos y sopesar una reubicación, el colectivo no descarta retomar las movilizaciones

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Rastro Ecológico, que congrega al colectivo de vendedores que instalaba cada domingo sus puestos en el Charco de la Pava, ha recordado este miércoles que ya ha transcurrido más de un año desde que el Ayuntamiento hispalense comenzase a impedir la celebración de este mercadillo, avisando de que el Gobierno local del socialista Juan Espadas aún no habría resuelto sus demandas respecto a la restitución del rastro mediante su regulación y posible reubicación, según ha dicho a Europa Press Carmen León, presidenta del colectivo.

Cabe recordar que fue a mediados del pasado mes de octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento de Sevilla impidió la celebración del tradicional rastro o mercadillo que cada domingo se venía celebrando en las explanadas del Charco de la Pava próximas al entorno de Torretriana.

Para ello, el Ayuntamiento esgrimía que se trataba de una actividad comercial no autorizada que había derivado incluso en la venta de objetos robados. Al respecto, precisaba el Ayuntamiento que en los meses previos a la mencionada intervención, habían sido decomisados más de 200 artículos robados o falsificados.

Además, agregaba el Consistorio que en el citado mercadillo habían proliferado los puestos de alimentación sin control administrativo ni sanitario, sucedían frecuentes episodios de alteración del orden público y comportamientos incívicos, mediaban constantes "quejas ciudadanas" y la actividad implicaba un problema de limpieza a cuenta de los residuos abandonados por los vendedores.

ALTERNATIVAS

No obstante, defendía el Ayuntamiento que aquellos vendedores del Charco de la Pava que contasen con toda su documentación en regla para ejercer actividades de venta ambulante podrían desarrollar su trabajo en alguno de los mercadillos autorizados de la ciudad, de acuerdo con la ordenanza municipal.

Por contra, el colectivo de vendedores pide la regulación específica de este mercadillo y su "reubicación", ya que como sostienen estas personas, esta actividad "era el único subsidio para muchas familias" y colectivo está "dispuesto a pagar" para solucionar el asunto.

Frente a ello, el propio alcalde hispalense, Juan Espadas, manifestaba que dada la proliferación de objetos "de segunda mano, usados y sin una procedencia garantizada, así como comida y bebida sin garantías de control sanitario e higiénico", los servicios jurídicos del Ayuntamiento habrían dilucidado que no hay "ningún respaldo legal" para restituir el mercadillo del Charco de la Pava.

En paralelo, el alcalde insistía en que el Ayuntamiento trabaja en la "reubicación en otros mercados" ambulantes de los vendedores que cumpliesen "los requisitos", toda vez que el colectivo reclama "una solución" a su situación y habría entablado contactos con el Consistorio para intentar restituir la venta pero en otro lugar diferente.

No obstante, Carmen León exponía este martes que transcurridos ya casi 13 meses desde que el Ayuntamiento comenzase a impedir la celebración de este mercadillo, el colectivo de comerciantes sigue "a la espera" de alguna solución por parte de las autoridades municipales. "Nos dijeron que nos ayudarían, pero no tenemos nada", ha lamentado, exponiendo que estas personas no descartan retomar las movilizaciones.