La Mesa de Claustro de US trata este martes una propuesta que pretende forzar debate entre candidatos a rector

Publicado 23/11/2015 16:52:30 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Claustro de la Universidad de Sevilla (US) se celebra a partir de las 10,00 horas de este martes con previsión de tratar la propuesta, suscrita por 89 claustrales tras recogida de firmas de los alumnos e introducida en Registro una vez planteada por dos miembros del órgano --del subsector B2, que representa a profesorado no funcionario, y el sector C de estudiantes--, para forzar a que, en cumplimiento del reglamento, se convoque una sesión de debate entre Miguel Ángel Castro, Adela Muñoz y Antonio Rabasco, los tres candidatos a rector de la institución.

Según ha explicado a Europa Press el miembro de la Mesa del Claustro del sector C Daniel Arenaza, la iniciativa nace de la sesión de la mesa del pasado 3 de noviembre, donde se planteó una iniciativa para modificar el cronograma electoral introduciendo un debate entre aquellos aspirantes que se presentaran a los comicios.

Y es que a día de hoy el calendario, tal y como está aprobado, solo contempla la celebración de sesiones de Claustro en sesiones de mañana y tarde --los días 30 de noviembre y 1 de diciembre-- para que los candidatos puedan presentar sus programas y someterse a las preguntas de todos los miembros del órgano.

Tras una prolongada discusión, la propuesta fue rechazada en la Mesa del Claustro --no llegó a votarse pese a las peticiones de los proponentes-- bajo la consideración de que podría contravenirse la normativa y que los candidatos pudieran sentirse "forzados". Tampoco se accedió a emitir una declaración, sin efectos jurídicos, con la que incentivar a los candidatos a realizar una controversia de este tipo.

Al no cerrarse la posibilidad al encuentro en cuestión, que pasaría por una solicitud directa de los claustrales o de los propios postulantes, Arenaza ha explicado que se ha impulsado la recogida de una cuarta parte de los apoyos --la cantidad necesaria según el reglamento-- para respaldar un acuerdo que reclame dicha sesión de debate.

Aunque por normativa, según señala, la convocatoria debería ser obligada --en la propuesta, de hecho, se sugiere la fecha del 9 de diciembre--, "ya hay un antecedente de mala praxis del Rectorado", en referencia a la presentación de una propuesta con 124 firmas de claustrales para debatir sobre la modificación del sistema de elección de rector: "tres años más tarde, a pesar de que inequívocamente debía haberse convocado, no se ha hecho", ha dicho Arenaza, que apunta como "baza" que Castro, hasta ahora rector en funciones, no podrá presidir la Mesa del Claustro al ser ya candidato.