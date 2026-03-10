Metro de Sevilla informará del funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas en tiempo real

Usuarios del Metro utilizan las escaleras mecánicas en una de las estaciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvia, informará en tiempo real, a través de su web corporativa y de su app, del funcionamiento de sus ascensores y escaleras mecánicas, de manera que se mejora notablemente la información al usuario, especialmente para las personas con movilidad reducida que utilizan de forma obligatoria los medios mecánicos de acceso.

En este sentido, la línea 1 consta de 41 ascensores y 52 escaleras mecánicas en sus 21 estaciones. Los ascensores y escaleras mecánicas conectan la calle con los vestíbulos y los andenes de las estaciones del suburbano. Aunque la fiabilidad de dichas instalaciones es muy elevada, disponer de información en tiempo real sobre su estado, aporta tranquilidad y permite planificar mejor el trayecto, mejorando la experiencia de las personas que eligen el metro para sus desplazamientos, destaca en un comunicado.

Este tipo de herramientas de información al viajero ya está presente en grandes sistemas metropolitanos como Metro de Nueva York, Metro de Washington, Metro de Barcelona o Metro de Madrid, que ofrecen datos sobre la disponibilidad de todos o algunos de estos equipos.

De este modo, Metro de Sevilla ha ampliado el enfoque de la herramienta, al incorporar una capa adicional de información, indicando si las escaleras mecánicas son de subida o de bajada, lo que permite a los usuarios planificar con mayor precisión su recorrido dentro de la estación.

Esta nueva funcionalidad responde a la apuesta del metropolitano sevillano por la digitalización como herramienta para facilitar la accesibilidad y optimizar la experiencia de viaje, reforzando su posicionamiento como operador de referencia en innovación aplicada al transporte urbano, añade el comunicado.

La información en tiempo real del funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores (web de Metro de Sevilla, Metro de Sevilla, y su App) complementa la oferta de herramientas digitales que Metro de Sevilla ofrece a los usuarios del servicio, como la consulta en tiempo real del paso de trenes por estación, las condiciones ambientales en el interior de las unidades de su flota, la consulta de saldo, la recarga online de los títulos de viaje de Metro de Sevilla y la posibilidad de disfrutar del postpago inteligente, a través de la modalidad de usuario registrado en el sistema de validación.