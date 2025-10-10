Una microcredencial de la US (Sevilla) ayudará a los farmacéuticos a detectar el malestar psicológico de sus usuarios

Archivo - Exterior de una farmacia como imagen de recurso. - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

La Universidad y los colegios profesionales de Psicología y Farmacia se asocian como agentes promotores de la salud mental

La Universidad de Sevilla suma a su catálogo de microcredenciales el título 'Mentally Friendly', un programa académico de cuatro créditos ECTS con el respaldo de los Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Sevilla y Psicología de Andalucía Occidental. Su objetivo es ayudar a los farmacéuticos, como agentes activos de promoción del bienestar mental, a detectar signos tempranos de malestar psicológico.

"En un mundo donde la salud mental ha dejado de ser un tabú para convertirse en una prioridad", las farmacias comunitarias emergen como un nuevo espacio de apoyo para combatir este tipo de enfermedades, informa la US en una nota de prensa.

'Mentally Friendly' no sólo mejora la atención al paciente, sino que también aporta valor tangible a la farmacia. En primer lugar, supondrá un impacto social tangible, ya que los profesionales contribuirán a detectar signos tempranos del malestar emocional y podrán ofrecer orientación para recibir ayuda psicológica profesional.

Además, esta atención empática y centrada en la persona fideliza al paciente, mejora la posibilidad de detección de necesidades y potencia la recomendación responsable sobre consumo de productos.

El proyecto incluye un sistema de evaluación con indicadores cuantitativos --número de farmacéuticos certificados, derivaciones realizadas, satisfacción del paciente-- y cualitativos --testimonios, entrevistas, percepción del cambio profesional--, que permitirán medir su impacto real en la comunidad.

LA FARMACIA COMO ESPACIO DE ESCUCHA

Las farmacias constituyen uno de los entornos sanitarios más accesibles y cercanos para la población. Cada día, miles de personas acuden a ellas no sólo en busca de medicamentos, sino también de comprensión y escucha. En muchas ocasiones, el farmacéutico es el primer profesional sanitario con el que una persona en crisis entra en contacto.

De este modo, 'Mentally Friendly' reconoce este potencial y lo transforma en acción. A través de una formación breve pero rigurosa, los farmacéuticos adquieren herramientas de comunicación, escucha activa y consejo farmacéutico que les permiten actuar como agentes de la promoción del bienestar mental de primera línea.

Además, esta iniciativa incluye la creación del distintivo 'Mentally Friendly'. Las farmacias acreditadas exhiben un símbolo con un código QR que dirige a una plataforma web con un listado actualizado de psicólogos colegiados por provincia, facilitando la derivación profesional de manera rápida y segura.

Este ecosistema conecta a farmacéuticos, psicólogos y pacientes en una red de apoyo que prioriza la empatía, la accesibilidad y la acción temprana.