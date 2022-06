Millanes: "El Aeropuerto de Sevilla está preparado para atender todas las rutas que las compañías quieran implantar"

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla está "abierto y preparado" para atender "todas las rutas que las compañías aéreas quieran implantar", si bien, el establecimiento de una nueva conexión "no es algo que se consiga de un día para otro", sino que son necesarios "muchos contactos previos, trabajo de campo y análisis de mercado" antes de que una aerolínea decida ponerla en servicio: "A veces, es una tarea que lleva años".

Así lo expresa el director del aeródromo sevillano, Sergio Millanes, en una entrevista concedida a Europa Press, en el que realiza un balance "muy positivo" del primer año al frente del Aeropuerto, en el que aterrizó el 21 de junio de 2021, "pese a que la coyuntura en la que se desenvuelve nuestro sector es muy compleja desde 2020".

Desde 2008 ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el grupo de aeropuertos canarios; entre ellos, destacan la dirección de la terminal de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (de 2016 a 2019) y del aeródromo de Fuerteventura (2013-2016). Para el director de la terminal hispalense, el tráfico aéreo de largo radio es el que "más está tardando en recuperarse", después de la pandemia del coronavirus, y "esto no juega a favor del corto plazo".

En su opinión, "es cierto que, antes de la crisis sanitaria, Nueva York (Estados Unidos) era el destino internacional que más pasajeros indirectos movía en nuestro aeropuerto y, aunque este dato es realmente favorable, todo dependerá de cómo evolucione la coyuntura y de cómo encaje en la estrategia de las aerolíneas".

En cuanto a las conexiones de larga distancia en general, Millanes no cree que sea la "gran asignatura pendiente" del Aeropuerto. En los últimos años, "hemos dado un salto gigantesco en conectividad y, si bien las aerolíneas no han abierto rutas directas de largo radio, sí han mejorado de forma muy significativa las conexiones con los grandes 'hubs europeos', de modo que desde Sevilla se puede volar hoy prácticamente a cualquier destino importante del mundo con una sola parada".

En aras de ese objetivo, la red Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA) y las instituciones y entidades locales con las que trabajan en temas de conectividad "facilitamos ese camino --conexiones de larga distancia-- a las compañías aéreas. Les damos ese análisis hecho; con cifras y datos que demuestran la rentabilidad de una ruta en cuestión, que es lo que, al final, más pesa en la toma de decisiones de las aerolíneas. Pero son ellas las que tienen la última palabra atendiendo a esa rentabilidad potencial, a cuestiones como la flota de aviones disponible o su estrategia de negocio/mercado".

Millanes subraya la "gran capacidad de trabajo" y la "agilidad" de su equipo de trabajo como "clave" para que el Aeropuerto de Sevilla "sea tan dinámico, capaz de asumir operativas extraordinarias para su tamaño y abierto a atender las necesidades de un destino con tanta proyección como Sevilla".

MAYOR PRESENCIA DE AEROLÍNEAS

Para Sergio Millanes, ingeniero técnico aeronáutico en la especialidad de Aeropuertos, uno de los grandes logros del aeródromo sevillano en los últimos años ha sido la "diversificación del plantel de compañías" que operan en sus instalaciones; entre ellas, algunas de las más importantes del sector en Europa, como Lufthansa, British Airways o Air France.

"Traducido en cifras, en el lustro previo al estallido de la crisis sanitaria, el número de aerolíneas operativas se ha duplicado y el de rutas ha aumentado cerca de un 60%", asegura Millanes. "En esa línea "seguimos, pese al bache que nos ha tocado vivir por el Covid. Muestra de ello es que esta semana empezaba a operar otra compañía nueva, AirArabia Maroc, con dos rutas a Casablanca y Tánger".

En lo referente al conflicto laboral de Ryanair acerca del centro de mantenimiento de aeronaves, ubicado junto al Aeropuerto, para Millanes, "se trata de una cuestión interna de la compañía aérea. Espero y deseo que se resuelva de la mejor manera posible. El impacto a corto plazo no lo vemos, porque Ryanair sigue operando en Sevilla con buenas cifras".

MESA DE LA CONECTIVIDAD

Considera Sergio Millanes que la Mesa de la Conectividad es "la mejor forma de contribuir al crecimiento del tráfico aéreo", de modo que "el trabajo conjunto, el aprovechamiento de sinergias y el diseño de estrategias transversales van más allá del aeropuerto como mera infraestructura canalizadora del tráfico aéreo".

"Las reuniones a las que he asistido hasta ahora me han parecido muy constructivas y toda la labor que se hizo en el grupo de trabajo germen de esta mesa --Conectando Sevilla con el Mundo-- me parece ejemplar", concluye.

Por último, el máximo responsable del aeródromo hispalense insiste en el hecho de que "disponer de una infraestructura óptima; un servicio de calidad y enfocado a las necesidades de aerolíneas y pasajeros; tarifas aeroportuarias competitivas; acciones de marketing aeroportuario y búsqueda de sinergias con instituciones y entidades locales, facilita la implantación tanto de rutas como de aerolíneas aéreas".